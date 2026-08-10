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Capítulo 622

Capítulo 622 de Sueños de libertad; 10 de agosto: Julia, preocupada por Begoña al darse cuenta de que no es feliz con Gabriel

La niña se da cuenta de que Begoña y Gabriel no son felices y se lo dice a la enfermera.

Capítulo 622 de Sueños de libertad; 10 de agosto: Julia, preocupada por Begoña al darse cuenta de que no es feliz con Gabriel

Capítulo 622 de Sueños de libertad; 10 de agosto: Julia, preocupada por Begoña al darse cuenta de que no es feliz con Gabriel

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Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

El amor no se puede fingir, por eso Julia le ha pedido a su madre que sea sincera con ella sobre Gabriel; “¿Por qué estáis juntos?”. Aunque Begoña le ha intentado explicar sus motivos, la niña ha expresado su deseo por tener una familia que se quiera.

Mientras, Gabriel y Beatriz han planeado salir a celebrar su aniversario por el día que se hicieron novios. La pareja está corriendo algunos riesgos, pero no parecen preocupados por ser sorprendidos.

Mabel aspira a empezar nuevos proyectos y quiere que Salva le acompañe en el proceso. Por eso, la joven le ha propuesto abrir un restaurante juntos, pero parece que el camarero se siente cómodo donde está.

Por otro lado, los proveedores de los ingredientes de los perfumes De la Reina han subido los precios de sus productos y ahora, volver a producir los perfumes emblemáticos, será mucho más costoso.

Doña Clara no ha podido evitar emocionarse al pensar en su, Marta ha consolado a su suegra, dejando el rencor hacia su marido a un lado, pero Fina no ha podido disimular su cara de disgusto.

Cuando Marta y Fina han podido estar solas, la fotógrafa le ha expresado a la hija de Damián lo que piensa sobre aceptar el dinero de Pelayo; ‘Ese dinero es dinero sucio… yo no podría aceptar nada que viniera de él’.

Bianca ha tenido problemas para encontrar un espacio donde instalarse a crear su nuevo proyecto, pero Fina le ha propuesto una solución. La fotógrafa le ha sugerido adaptar su apartamento para que Bianca pueda trabajar allí.

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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