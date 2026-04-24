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Mejores momentos | Capítulo 1

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

La empresaria descubre que el comandante también ha querido terminar el día desfogándose en su club de confianza.

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

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Patri Bea
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Can y Sonia son clientes habituales del Zafiro. Ambos acuden al local con frecuencia, por separado, para tener encuentros sexuales con otros usuarios del club y, hasta la fecha, no habían coincidido.

Después de conocerse en la comida familiar de casa de Albany y de charlar durante un largo paseo de vuelta a casa en el que han saltado chispas, ambos han decidido acudir por su cuenta al club.

Can ha sido el primero en llegar y se ha metido en una sala para mantener sexo rodeado de otras personas que también lo estaban practicando. Sonia ha llegado algo después y se ha puesto a hacer lo mismo en un pasillo con un cristal que daba a esa sala.

En mitad del coito, Sonia se fija en que el hombre que está practicando sexo detrás del cristal es Can y su cara cambia por completo. ¿Se acercarán ambos ahora que han coincidido en el club?

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