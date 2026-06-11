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Mejores momentos | Capítulo 8

¿Can se queda? La confesión de Ibiza que cambia la vida de Sonia: “Yo nunca he tenido un…”

La pequeña no ha podido evitar su espontaneidad con el comandante ante la atónita mirada de su madre.

¿Can se queda? La confesión de Ibiza que cambia la vida de Sonia

¿Can se queda? La confesión de Ibiza que cambia la vida de Sonia: “Yo nunca he tenido un…”

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Carmen Pardo
Publicado:

Ibiza ha estado ayudando a Can con la mudanza para irse a Londres, en plena conversación, la pequeña le ha confesado que “yo nunca he tenido un…” ante la atenta mirada de su madre.

Sonia le pide a Can que no le prometa nada que no pueda cumplir, “pero vendremos a veros y vosotras también vendréis” le dice el comandante a la niña.

“También podríamos quedarnos, le dice Can a Ibiza emocionada”, Sonia no puede creerse si está seguro de esa decisión. “Nunca estuve tan seguro de algo, ahora mismo podría pedirte matrimonio” le dice mientras la besa con pasión.

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