Mejores momentos | Capítulo 8
¿Can se queda? La confesión de Ibiza que cambia la vida de Sonia: “Yo nunca he tenido un…”
La pequeña no ha podido evitar su espontaneidad con el comandante ante la atónita mirada de su madre.
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Ibiza ha estado ayudando a Can con la mudanza para irse a Londres, en plena conversación, la pequeña le ha confesado que “yo nunca he tenido un…” ante la atenta mirada de su madre.
Sonia le pide a Can que no le prometa nada que no pueda cumplir, “pero vendremos a veros y vosotras también vendréis” le dice el comandante a la niña.
“También podríamos quedarnos, le dice Can a Ibiza emocionada”, Sonia no puede creerse si está seguro de esa decisión. “Nunca estuve tan seguro de algo, ahora mismo podría pedirte matrimonio” le dice mientras la besa con pasión.
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