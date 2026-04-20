Megan Maxwell sobre ¿A qué estás esperando?: “El sexo sigue siendo un tema tabú”

Megan Maxwell se ha mostrado entusiasmada ante el salto de sus libros ¿A qué estás esperando? y Tampoco pido tanto llevado a la ficción con la serie protagonizada por Adriana Torrebejano y Rubén Cortada.

La autora ha confesado que cuando le dijeron que la serie iba a producirse para la pequeña pantalla “salté de alegría, la historia que yo he escrito se va a reflejar en audiovisuales, es un subidón” ha afirmado.

Sobre lo que ha podido ver de la serie, Maxwell ha asegurado que “las cosas que he visto me han gustado mucho” y sobre los actores que encarnan a sus personajes ha afirmado que “a Can yo me lo imaginaba con el pelo largo y a Sonia también me la imaginaba diferente, pero cuando les vi actor dije es que son ellos también”.

A la hora de trabajar con los guiones, la escritora ha podido participar en la creación de la serie.

Megan Maxwell ha confesado que sobre su serie “el sexo sigue siendo algo tabú, poco a poco las mentalidades se van abriendo”, la escritora tiene la esperanza de que con el tiempo el sexo se vaya normalizando.

La autora desea que los espectadores disfruten con ¿A qué estás esperando? la serie que se estrena el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.