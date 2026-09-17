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En tierra lejana

Zerrin destapa la obsesión de Demir por ella: “Está enamorado de mí y no sé cómo reaccionar”

Zerrin ha aprovechado un momento a solas con Alya y Nare en la cafetería del hospital para sincerarse con ellas. Después de que ambas hayan descubierto que el bebé que espera no es de Demir, sino de Kaya, les ha contado cómo se está comportando Demir y por qué tiene miedo.

Zerrin destapa la obsesión de Demir por ella: “Está enamorado de mí y no sé cómo reaccionar”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La joven ha reconocido que Demir siente algo muy fuerte por ella y que incluso cree que se ha encariñado con el bebé que está esperando. Sin embargo, no considera que lo que siente sea amor. Para ella, su esposo se ha aferrado a esa relación porque necesita sentirse querido.

También ha confesado que la situación ha empeorado y que Demir incluso está más agresivo últimamente: “Se comporta como un animal al que le han quitado a su cría y no sé cómo reaccionar”.

Alya y Nare le han preguntado si Demir ha llegado a ponerle la mano encima, pero Zerrin lo ha negado. Aun así, tiene miedo de lo que pueda ocurrir si Kaya descubre que el bebé que espera es de él. “Sería terrible y se armaría un lío horrible”, ha suplicado.

La doctora también se ha interesado por su embarazo y le ha preguntado si ya ha llegado a la semana 16 y si quiere saber el sexo del bebé. Zerrin se ha negado. Si Sadakat llegara a descubrir que el bebé es de Kaya, la joven está convencida de que intentaría arrebatárselo. Y teme todavía más la reacción de su padre si llega a descubrir la verdad: “Si se entera de la verdad, lo mataría”.

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