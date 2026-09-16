Digna se da cuenta de la conexión entre Bianca y Fina, y le advierte: “No es bueno mezclar los negocios con lo sentimental”

Digna se ha percatado de la conexión especial que hay entre Bianca y Fina… y no le ha gustado nada.

A la matriarca Merino no le ha gustado cómo hablaba Bianca de Fina… ¿puede entrometerse en su relación con su sobrina?

De hecho, se ha interesado sobre por qué ha contratado a Fina como fotógrafa de su exposición, cuando es cierto que, hay muchos más profesionales capacitados. Fina acaba de empezar.

Cuando Bianca le ha contestado que es porque Valero es quien “mejor la conoce”, a la matriarca no le ha dado buena espina. No quiere que se meta en la pareja.

“Lo que le afecta a una, le afecta a la otra” le ha recalcado a la pintora. Dando a entender que Fina y Marta están muy unidas.

Bianca, ofendida, se ha excusado en que “solo son amigas” y no pretende entrometerse. ¿La creerá Digna?