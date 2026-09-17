Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En redes

La directora de Una nueva vida se despide de la serie: “Todavía no me atrevo a mirar las fotos”

Burcu Alptekin rompe su silencio en redes tras clausurar tres temporadas de éxito rotundo: una carta llena de emoción, secretos de rodaje y una sincera confesión sobre el agotamiento tras el cierre de la ficción.

Burcu Alptekin, la directora de Una nueva vida

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

El desenlace de Una nueva vida no solo ha dejado una huella imborrable en el público y en su reparto, sino también en las mentes maestras detrás de las cámaras. La directora de la producción, Burcu Alptekin, ha querido poner el broche de oro a esta etapa de tres años con una estremecedora carta en redes sociales donde admite el impacto emocional que supone decir adiós a un proyecto de semejante magnitud.

En su mensaje, la cineasta ha confesado la dificultad de digerir el final del rodaje: "Todavía no me atrevo a mirar las fotos ni los vídeos", arrancaba reconociendo antes de repasar el frenético viaje que ha vivido junto al equipo. "Hemos vivido litros de lágrimas que se recordarán con belleza y amor, decibelios de risas, arrebatos de ira, corazones rotos y abrazos... Nos hemos convertido en una familia. Estamos agotados, pero sonrío y me digo que, a pesar de todo y de todos, me alegro de que haya sido esta serie", escribía con el nudo en la garganta tras haber dado forma al fenómeno televisivo.

Con un tono sincero y sin edulcorar el desgaste físico y mental que ha supuesto capitanear tres temporadas consecutivas en la cúspide de las audiencias, la directora concluía agradeciendo la entrega incondicional del equipo técnico y artístico. Un cierre con sabor a despedida pero también a reencuentro futuro: "Os echaré mucho de menos y me alegro de que hayáis sido vosotros. Nos vemos en otros proyectos", zanjaba, cerrando así la puerta de la villa para siempre.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Afra Saraçoğlu dice adiós a Seyran: de la joven de Antep que soñaba con estudiar a la mujer que llega al gran final

Seyran y Ferit están a punto de despedirse: así ha cambiado su vida antes del final

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Burcu Alptekin, la directora de Una nueva vida

La directora de Una nueva vida se despide de la serie: “Todavía no me atrevo a mirar las fotos”

Murat Yildirim con su esposa y su bebé

Murat Yildirim, Serhat en El secreto, acaba de ser padre por segunda vez: así es su vida lejos de las cámaras

La presencia de Clara en el pazo incomoda a Catalina en el tercer capítulo de Las hijas de la criada

La presencia de Clara en el pazo incomoda a Catalina en el tercer capítulo de Las hijas de la criada

Zerrin destapa la obsesión de Demir por ella: “Está enamorado de mí y no sé cómo reaccionar”
En tierra lejana

Zerrin destapa la obsesión de Demir por ella: “Está enamorado de mí y no sé cómo reaccionar”

Suna en Una nueva vida
En redes

“En la salud y en la enfermedad”: la emotiva carta de despedida de Beril Pozam tras el final de Una nueva vida

Fina
Capítulo 649

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le será infiel a Marta… ¡Se besa con Bianca!

Fina se dejará llevar con Bianca por su complicidad y terminarán besándose.

Gabriel
Capítulo 649

Capítulo 649 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Gabriel fija su objetivo en Tasio y él cae en su trampa

El primo de los De la Reina quiere perjudicar a Tasio y él cae en sus redes.

Tasio Gabriel

¡Plan magistral! Gabriel se autolesiona tras la bronca con Tasio y así inculparle

Digna

Digna se da cuenta de la conexión entre Bianca y Fina, y le advierte: “No es bueno mezclar los negocios con lo sentimental”

Andrés de la Reina

Andrés oculta a Valentina el verdadero motivo de su contratación como secretaria

Publicidad