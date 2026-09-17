La directora de Una nueva vida se despide de la serie: “Todavía no me atrevo a mirar las fotos”

El desenlace de Una nueva vida no solo ha dejado una huella imborrable en el público y en su reparto, sino también en las mentes maestras detrás de las cámaras. La directora de la producción, Burcu Alptekin, ha querido poner el broche de oro a esta etapa de tres años con una estremecedora carta en redes sociales donde admite el impacto emocional que supone decir adiós a un proyecto de semejante magnitud.

En su mensaje, la cineasta ha confesado la dificultad de digerir el final del rodaje: "Todavía no me atrevo a mirar las fotos ni los vídeos", arrancaba reconociendo antes de repasar el frenético viaje que ha vivido junto al equipo. "Hemos vivido litros de lágrimas que se recordarán con belleza y amor, decibelios de risas, arrebatos de ira, corazones rotos y abrazos... Nos hemos convertido en una familia. Estamos agotados, pero sonrío y me digo que, a pesar de todo y de todos, me alegro de que haya sido esta serie", escribía con el nudo en la garganta tras haber dado forma al fenómeno televisivo.

Con un tono sincero y sin edulcorar el desgaste físico y mental que ha supuesto capitanear tres temporadas consecutivas en la cúspide de las audiencias, la directora concluía agradeciendo la entrega incondicional del equipo técnico y artístico. Un cierre con sabor a despedida pero también a reencuentro futuro: "Os echaré mucho de menos y me alegro de que hayáis sido vosotros. Nos vemos en otros proyectos", zanjaba, cerrando así la puerta de la villa para siempre.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas