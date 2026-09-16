Capítulo 649
¡Plan magistral! Gabriel se autolesiona tras la bronca con Tasio y así inculparle
El abogado ha provocado a Tasio para arremeter contra él… ¡Y luego autolesionarse! ¿Creerán que fue culpa del joven?
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Gabriel y Tasio han tenido una fuerte discusión. El primo de los De la Reina ha provocado al joven… ¡para conseguir que perdiera los papeles!
¡Y Tasio ha caído de lleno en su trampa! ¡Le ha agarrado por el cuello de la camisa!
Afortunadamente, Pablo Salazar ha llegado para impedir que el conflicto fuera a más. Tasio solo le agarraba y le gritaba, pero no ha habido violencia.
Pablo se ha llevado lejos a Tasio de su primo, pero cuando Gabriel se ha quedado solo… ¡se ha autolesionado!
El malvado primo de la Reina se ha dado golpes contra la columna hasta que ha sonado ha roto su hombro… ¿Pretenderá inculpar a Tasio y que todos crean que se lo ha hecho él? ¿Qué pasará?
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