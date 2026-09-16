Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le será infiel a Marta… ¡Se besa con Bianca!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián le pedirá disculpas a su hijo Andrés por haberse entrometido en la contratación de Valentina como secretaria de Salazar. Le prometerá que no interferirá más en su compromiso, ¿lo cumplirá?

Gabriel recibirá el parte médico de una luxación en el hombro y acusará a Tasio de haberle agredido. Tasio no le creerá y cree que nadie lo hará, pero, y si… ¿le denuncia?

Claudia conocerá a los padres de Miguel… y parece que el encuentro no irá muy bien. ¿Qué pasará?

Por su parte, Fina tendrá una importante conversación con Bianca donde ambas se dejarán llevar por la complicidad del pasado… ¡Y se besarán! ¡Fina le será infiel a Marta!

En casa de Begoña y Gabriel se pondrán tensas las cosas; Beatriz, decidida a hacer lo que sea por lograr su vida soñada, intentará envenenar a Begoña. ¿Lo conseguirá?

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