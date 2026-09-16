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Capítulo 649

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le será infiel a Marta… ¡Se besa con Bianca!

Fina se dejará llevar con Bianca por su complicidad y terminarán besándose.

Fina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Damián le pedirá disculpas a su hijo Andrés por haberse entrometido en la contratación de Valentina como secretaria de Salazar. Le prometerá que no interferirá más en su compromiso, ¿lo cumplirá?

Gabriel recibirá el parte médico de una luxación en el hombro y acusará a Tasio de haberle agredido. Tasio no le creerá y cree que nadie lo hará, pero, y si… ¿le denuncia?

Claudia conocerá a los padres de Miguel… y parece que el encuentro no irá muy bien. ¿Qué pasará?

Por su parte, Fina tendrá una importante conversación con Bianca donde ambas se dejarán llevar por la complicidad del pasado… ¡Y se besarán! ¡Fina le será infiel a Marta!

En casa de Begoña y Gabriel se pondrán tensas las cosas; Beatriz, decidida a hacer lo que sea por lograr su vida soñada, intentará envenenar a Begoña. ¿Lo conseguirá?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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Series

Fina

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