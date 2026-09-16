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“En la salud y en la enfermedad”: la emotiva carta de despedida de Beril Pozam tras el final de Una nueva vida

La actriz que interpreta a Suna en la aclamada ficción turca se ha despedido de sus compañeros y de la audiencia con un desgarrador mensaje que resume tres años inolvidables de rodaje.

Suna en Una nueva vida

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Julián López
Julián López
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El telón se ha bajado definitivamente para Una nueva vida y las reacciones de sus protagonistas no se han hecho esperar.

Una de las más emotivas ha sido la de Beril Pozam, la actriz encargada de dar vida a Suna, quien ha recurrido a sus redes sociales para publicar una profunda carta abierta con la que ha rendido homenaje tanto al equipo técnico y artístico como a los millones de seguidores que los han acompañado a lo largo de este intenso viaje.

En su conmovedor texto, la intérprete ha remarcado el fuerte vínculo que se creó tras las cámaras durante tres intensos años de trabajo diario: "No solo rodamos la serie, sino que compartimos la vida. En la salud y en la enfermedad, de día y de noche, lloramos juntos, reímos juntos y nos ayudamos mutuamente", ha confesado con gratitud.

Pozam no ha querido olvidarse del pilar fundamental del éxito de la ficción: los fans. En sus palabras hacia los espectadores, ha destacado con orgullo el impacto positivo que ha tenido la producción más allá de las pantallas, agradeciendo las muestras de cariño de los fans.

"Sentir vuestro amor y ver cómo el amor difunde bondad es el mayor regalo. Os doy un beso en vuestros hermosos corazones", concluía emocionada la actriz, cerrando así una etapa clave en su carrera que ya forma parte de la historia de la televisión turca.

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