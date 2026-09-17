La presencia de Clara en el pazo incomoda a Catalina en el tercer capítulo de Las hijas de la criada

Inés está encantada de haber vuelto a Punta do Bico, aunque pronto se dará cuenta de que han cambiado muchas cosas en el lugar, especialmente en el aserradero, el cual controlan los Barba Peláez. Doña Inés tendrá varios encontronazos con ellos por las condiciones en las que trabajan las mujeres del aserradero.

La que no termina de hacerse con la vida en Galicia es Catalina. Aparte de no soportar la presencia de Clara en el pazo y de no entender por qué su madre le permite entrar a sus anchas a la biblioteca por saber leer, ella solo piensa en volver a Cuba y hará lo que sea para cumplir su deseo.

La relación de Clara e Inés se estrechará a raíz de que la dueña del pazo descubra que la joven sabe leer y que tiene las mismas inquietudes que ella tenía cuando era joven. ¿Sospechará alguna en algún momento del vínculo que las une realmente?

Además, Clara y Celso tendrán su primera cita, aunque pronto surgirá algún malentendido entre ellos. ¿A qué se deberá? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Las hijas de la criada para descubrirlo!