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Capítulo 649

Capítulo 649 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Gabriel fija su objetivo en Tasio y él cae en su trampa

El primo de los De la Reina quiere perjudicar a Tasio y él cae en sus redes.

Gabriel

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Gabriel y Beatriz han pasado la noche juntos aprovechando que Begoña no estaba en casa: para Beatriz ha sido la noche perfecta. De hecho, ha fantaseado sobre cómo sería su vida si Begoña no estuviera… Ella ejercería de madre de Juanito y los tres vivirían juntos para siempre. ¿Hará algo para conseguirlo?

Tasio está en el punto de mira en la empresa. Trató de boicotear la producción para perjudicar a Gabriel, pero Andrés se lo impidió…

Sin embargo, parece que su primo se ha dado cuenta de todas sus intenciones y se vuelve a adelantar.

Gabriel provoca una discusión con el pequeño de los De la Reina y éste le acaba agarrando del cuello de la camisa, pero no pasa a más… Salazar los ha separado, pero, al irse ellos dos, Gabriel se ha autolesionado… ¡quiere inculpar a Tasio de su lesión! ¡Ha conseguido su objetivo! ¿En qué quedará todo esto?

Por su parte, Valentina ha comunicado a Andrés que ya ha aceptado el puesto de secretaria y que está muy ilusionada, el de la Reina ha quedado en shock cuando trataba de contarle la verdad.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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