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Boran vuelve a casa y Alya y Cihan temen perderlo todo: “Nada volverá a ser igual”

Alya y Cihan han hablado a solas sobre la reaparición de Boran y sobre lo que supone para ellos saber que volverá a formar parte de sus vidas. Los dos han reconocido que les cuesta incluso mirarse a la cara y han admitido que la culpa está empezando a pesar demasiado.

Boran vuelve a casa y Alya y Cihan temen perderlo todo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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¿Y nosotros qué? Nada volverá a ser igual, tanto si lo mantenemos con vida como si no. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué haremos?”, ha preguntado Alya, consciente de que la situación ha cambiado desde que descubrieron que Boran sigue vivo.

La doctora también ha reconocido lo difícil que le resulta enfrentarse a lo que está ocurriendo. “Me cuesta mirarte a la cara. Por lo que veo, a ti también”, le ha dicho. Ambos saben que su relación ya estaba marcada por los remordimientos y que ahora la vuelta de Boran hace que todo sea todavía más complicado.

“Siempre me he sentido culpable, como si estuviese traicionándolo. Me están matando los remordimientos. Tú también te sientes así”, ha admitido. Por su parte, el empresario ha comparado entonces su relación con un castillo de arena. “Ha llegado una ola y ha arrasado con nosotros, pero nos reharemos. Y volverá a llegar otra ola y de nuevo arrasará con nosotros y nos recompondremos”, ha explicado.

A pesar de todo, los dos han coincidido en que no pueden rendirse. “La vida es un poco así, por eso no hay que dejar de intentarlo. No podemos rendirnos”, han dicho mientras intentan encontrar una forma de afrontar lo que viene.

Pero la realidad ya está a punto de entrar por la puerta. Las cosas de Boran y todo lo necesario para su habitación ya están en camino. Así, Alya y Cihan han comprendido que ya no pueden seguir ignorando lo que supone la vuelta de Boran.

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