Ferit recuerda su verdadera historia de amor con Seyran: “Nunca tuvimos un cuento de hadas”

“Te voy a contar la verdadera historia de Ferit y Seyran”, le ha anunciado durante una videollamada. Ferit ha comenzado por el principio. Él y Seyran se vieron obligados a casarse, sin imaginar que aquella unión terminaría cambiando sus vidas para siempre.

Su hijo no ha tardado en hacerle la pregunta: ¿cómo pueden enamorarse dos personas que han comenzado su relación de esa manera? Ferit tenía la respuesta: “Nuestro amor fue cosa del destino”.

Y mientras se lo contaba, las imágenes han llevado al pasado, hasta aquellos primeros momentos en los que Seyran y Ferit apenas podían soportarse. Sus días estaban llenos de discusiones, provocaciones y una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar.

Ferit ha reconocido ante su hijo que estar con Seyran nunca ha sido fácil. Sin embargo, incluso en los momentos más complicados, Ferit siguió buscando la manera de volver a acercarse a Seyran.

“Nunca tuvimos una historia de cuento de hadas”, ha confesado. Han vivido momentos felices, pero también han sufrido. Han tenido que luchar contra quienes intentaban separarlos y contra sus propios errores. “Sangre, sudor, lágrimas. Eso es lo que hizo tan fuerte nuestro amor”, ha explicado Ferit.

Pero nunca han conseguido destruir ese amor. Una historia de idas y venidas en la que las separaciones nunca han conseguido borrar todo lo que habían construido juntos.

Ferit ha querido que Tesko conozca la historia que hay detrás de sus padres: una relación que comenzó sin que ninguno de los dos la eligiera y que, contra todo pronóstico, terminó convirtiéndose en una gran historia de amor.

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