Capítulo 647 de Sueños de libertad; 14 de septiembre: Marta ofrece a Valentina convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Fina ha sorprendido a Digna confesándole que siente que su relación con Marta ya no es como antes y que sospecha que quizás ya no esté tan enamorada de ella como antes.

Por otro lado, Gabriel se ha enfadado mucho con Paula. Aunque Claudia ha intentado defenderla, Paula ha reconocido que fue culpa suya y el empresario ha aprovechado para humillarla, asegurando que está en la empresa por ser la amante de uno de los accionistas y no por sus capacidades.

Además, la amenaza con despedirla si vuelve a cometer otro error, dejando a la joven completamente destrozada.

Damián ha intentado negociar con Gabriel para evitar que los perfumes De la Reina dejen de fabricarse y llega a ofrecerle lo que quiera a cambio de salvarlos. El empresario no está dispuesto a rendirse y le ha dejado claro que la batalla no ha terminado, por lo que el enfrentamiento entre ambos continúa.

Tasio ha propuesto a Damián y Digna una estrategia para deshacerse de Gabriel: boicotear el pedido estadounidense de Brossard para que Hugo Brossard responsabilice a Gabriel y termine echándolo de la empresa.

Además, Nieves ha descubierto el pasado de Claudia y se ha quedado muy preocupada. Por eso, la enfermera no ha dudado en ir a hablar con Claudia.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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