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Capítulo 647 de Sueños de libertad; 14 de septiembre: Marta ofrece a Valentina convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar

La joven se queda sin palabras ante la propuesta de trabajo.

Valentina

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Fina ha sorprendido a Digna confesándole que siente que su relación con Marta ya no es como antes y que sospecha que quizás ya no esté tan enamorada de ella como antes.

Por otro lado, Gabriel se ha enfadado mucho con Paula. Aunque Claudia ha intentado defenderla, Paula ha reconocido que fue culpa suya y el empresario ha aprovechado para humillarla, asegurando que está en la empresa por ser la amante de uno de los accionistas y no por sus capacidades.

Además, la amenaza con despedirla si vuelve a cometer otro error, dejando a la joven completamente destrozada.

Damián ha intentado negociar con Gabriel para evitar que los perfumes De la Reina dejen de fabricarse y llega a ofrecerle lo que quiera a cambio de salvarlos. El empresario no está dispuesto a rendirse y le ha dejado claro que la batalla no ha terminado, por lo que el enfrentamiento entre ambos continúa.

Tasio ha propuesto a Damián y Digna una estrategia para deshacerse de Gabriel: boicotear el pedido estadounidense de Brossard para que Hugo Brossard responsabilice a Gabriel y termine echándolo de la empresa.

Además, Nieves ha descubierto el pasado de Claudia y se ha quedado muy preocupada. Por eso, la enfermera no ha dudado en ir a hablar con Claudia.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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Bianca
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta impide a Bianca que visite a Fina

Valentina
Resumen

Capítulo 647 de Sueños de libertad; 14 de septiembre: Marta ofrece a Valentina convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar

Tasio
Capítulo 647

El plan de Tasio para echar a Gabriel de la empresa: boicotear el pedido americano de Brossard

El hijo de Damián está dispuesto a todo con tal de pararle los pies a su primo.

Damian
Capítulo 647

“¿A ti quién te ha dicho que esta guerra ha terminado?”: Damián planta cara a Gabriel y le advierte de que no piensa rendirse

El empresario trata de negociar con Gabriel, pero él lo rechaza.

Paula y Claudia

Gabriel humilla a Paula y amenaza con despedirla: “Tú estás aquí por ser la querida de uno de los accionistas y no por tus capacidades”

Fina

Fina sorprende a Digna con una inesperada confesión: “Sospecho que ya no estoy tan enamorada de Marta como antes”

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