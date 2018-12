Hay vida más allá del Roscón de Reyes: 9 propuestas si este dulce no te convence

Ya sabemos que en materia de gustos no hay nada escrito: o sea, que a tu suegra le puede encantar el Roscón, con su fruta escarchada y su sabor a azahar pero a ti no te mola en absoluto. Pero no temas, hay otras posibilidades gastronómicas (y no estamos hablando de turrón y polvorones) más allá de este típico dulce navideño. Sí, hay otros bizcochos (o similares) que quizás no hayas probado y que deberías. Ahí van unos cuantos:

Ay, el panettone, qué delicia. | Wikipedia

El archi famoso panettone: este dulce de origen italiano copa espacio en los lineales del supermercado y son muchas ya las pastelerías que lo ofrecen. Este año, una pastelería de Barcelona, Ochiai, es la que se ha llevado el premio en la tercera edición del Concurso Mejor Panettone Artesano de España, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Un buen panettone tiene que tener aroma a fruta, mantequilla y vainilla, sus tres ingredientes originales.

El briochone de Amasa. | Amasa.

Pan Natal y Briochone: el primero es originario de Brasil y lleva trigo y centeno integral con pasas, nueces, miel, canela y chocolate. Toda una exquisitez. La briochone utiliza como base el conocido brioche y se le añade un toque especiado y una sorpresa en su interior. Puedes encontrar ambos en la pastelería Amasa de Madrid.

La galette des rois francesa. | Wikipedia

La galette des Rois: es el dulce típico de estas fechas en Francia. Si te gusta la pasta de almendra, fijo que te encantará. Puedes probar a hacerla tú mismo, evidentemente (no es muy complicado), pero si quieres ahorrarte el trabajo la puedes encontrar en Mamá Framboise, por ejemplo. Si te gusta el sabor a mantequilla, el hojaldre y como hemos dicho, la almendra, éste es tu dulce.

Stollen: es el dulce típico alemán de estas fechas. También denominado Christollen, lleva sobre todo pasas, frutas confitadas, pasta de almendra.. aunque hay derivaciones que también tienen chocolate. Puedes encontrarlos de bastante calidad (y muy buen precio) en los supermercados Lidl y Aldi y también en la pastelería Nunos.

tronco de Navidad | Cocinatis

Tronco de Navidad: también es oriundo de Francia y el más conocido es el que tiene cobertura de chocolate. Se asemeja en su forma e ingredientes a nuestro brazo de gitano. En las pastelerías Mallorca los encontrarás de muchos tipos y con muchos rellenos, como por ejemplo, el tronco de champagne Moët Chandon, que lleva mousse

Las croquetas de roscón de Reyes de La Gastro. | La Gastro

Pero quizás te tiente el típico roscón de Reyes pero lo que no te mola es su presentación habitual. Tranquilo, que hay derivaciones bien interesantes, diferentes y exquisitas: por ejemplo, unas croquetas de roscón de Reyes. ¿Curioso, verdad? Son cremosas, un poco dulces y se acompañan de un poco de nata y fruta confitada. Las puedes probar en La Gastro by Chema Soler.

Al rico helado de roscón de Reyes. | La Ibense

Otra posibilidad es tomar helado de roscón de Reyes, que acaba de sacar al mercado la firma española La Ibense Bornay: con su fruta escarchada, tendrás la sensación de comerte el tradicional bollo pero en otro novedoso formato, el helado. Es una edición limitada y lo puedes encontrar en los supermercados.

El roscón de Reyes líquido de Gin Mare. | Gin Mare

Y, como colofón a todas estas recomendaciones, otra apuesta: que te bebas el roscón de Reyes. Sí, has leído bien: la ginebra Gin Mare ha creado el primer cóctel inspirado en los sabores del dulce: lleva sirope de almendras, azahar, zumo de naranja y soja y fruta escarchada, entre otros. Son algunos de los ingredientes de este roscón líquido que harán que no solo te comas la Navidad, sino que te la bebas. ¡Salud!