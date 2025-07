Tardeos de verano en Madrid y Barcelona: dónde salir de fiesta antes de que caiga el sol

El verano nos cambia el ritmo: las jornadas intensivas, el calorcito y los atarcederes a la hora de la cena nos invitan a vivir más de día que de noche. Y ahí entran en juego los tardeos, ese plan perfecto para alargar la sobremesa con amigas, hacer un afterwork diferente o salir a bailar sin acabar a las tantas.

Madrid y Barcelona se llenan de fiestas diurnas y propuestas al aire libre pensadas para disfrutar sin prisas y con estilo. Aquí te dejamos una selección de los tardeos más top del verano que ya están arrasando en redes.

Tardeos en Madrid

Okio Asian Street Market Azca

¿Te imaginas un tardeo con sabor a Tokio, Shanghái o Seúl? En pleno Paseo de la Castellana (nº 77), el Okio Asian Street Market Azca se convierte cada jueves y viernes (de 18:00 a 02:00 h) en un pedacito de Asia con karaoke, market, DJs y coctelería en un solo espacio. Su terraza es perfecta para arrancar el plan con una cerveza, y si te vienes arriba, puedes acabar cantando en una de sus salas privadas.

Mokai Beach Club

Aunque Madrid no tenga mar, sí tiene fiestas con espíritu playero. En la discoteca Mokai Beach Club (C. Ignacio Zuloaga, 6) los sábados y domingos encontrarás tardeos con ambiente chill out, camas balinesas, piscina, cócteles, food trucks y música en directo. El equipo de Ritas Club es el alma de estos tardeos que se sienten como unas mini vacaciones sin salir de la ciudad.

Fetén

En el lujoso BLESS Hotel Madrid se esconde Fetén, un bar secreto con bolera, coctelería de autor y mucha marcha. Es la propuesta de tardeo de SLVJ Velázquez, ideal para quienes buscan un plan elegante pero con chispa. Abierto de 16:00 a 02:00 h, es perfecto para una cita, un plan con amigas o incluso una despedida improvisada.

Tardeos en Barcelona

Paripé

Nació en Castelldefels y conquistó Barcelona. Este verano, la fiesta Paripé vuelve a lo grande en la capital catalana con sesiones el 12 de julio y el 2 de agosto en el Go Beach Club (calle Port Esportiu, 14P). De 17:00 a 23:00 h, podrás bailar junto a la piscina con cócteles, zumos naturales, rumba en directo y ese rollo divertido que solo ellos saben dar.

El Tardet

"El amigo que te lía de tarde" es mucho más que un lema: es la esencia de El Tardet, que organiza los tardeos más dinámicos de la ciudad. Sin sede fija, montan planazos en rooftops como el del Hotel Catalonia Plaza, en discotecas, como La Ofi, en la calle Tuset, o incluso en el restaurante Vraba, en el Moll Espanya. Ideal para improvisar y descubrir nuevos espacios.

Shôko

Si lo tuyo es el tardeo más sofisticado, Shôko es tu sitio. La mítica discoteca frente a la playa de Barcelona abre su terraza por las tardes para brindar con vistas al mar, degustar sushi o tapas, y dejarse llevar por el ambiente relajado que empieza cuando cae el sol. Un plan redondo para quienes quieren combinar buen gusto y buena fiesta.