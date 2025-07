Inma, madre de Michu, aclara el futuro de su nieta Rocío, de 7 años, tras el fallecimiento de su hija

La tristeza se ha apoderado del tanatorio de Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde familiares y allegados han comenzado a reunirse para dar el último adiós a Michu. Su repentino fallecimiento, a los 33 años, ha provocado una gran conmoción, no solo entre quienes la conocieron de cerca, sino también en la opinión pública. Michu se hizo conocida por su relación con José Fernando Ortega Mohedano, hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, con quien tuvo una hija en común, la pequeña Rocío, de tan solo 7 años. Ahora, su muerte deja en el aire una pregunta inevitable: ¿Quién se hará cargo de la niña? ¿Qué papel asumirá la familia Ortega Cano?

Michu y su hija Rocío en 2018 | Gtres

Aunque todas las miradas están puestas en José Fernando, padre de Rocío, en Ortega Cano y en Gloria Camila, que no dudaron en viajar hasta Cádiz tras conocer la noticia, ha sido Inmaculada Gamaza, madre de Michu, quien ha reunido fuerzas para hablar ante los medios a su llegada al tanatorio. Visiblemente emocionada, Inma ha comenzado dando las gracias a la prensa por el respeto mostrado en estos momentos tan difíciles. Completamente en shock por la temprana pérdida de su hija, Inma ha desvelado el futuro de su nieta: "La niña se va a quedar conmigo. La niña que está desde chica está conmigo. Entonces el roce más cercano soy yo". Mucho se ha especulado sobre si el toreroOrtega Cano asumiría el cuidado de su única nieta, algo que él mismo desmintió, asegurando que se estaban intentando hacer las cosas bien, pero que de momento "no podía decir nada".

José Ortega Cano llegando a Cádiz para despedir a Michu | Gtres

Aunque se desconocen las causas exactas del fallecimiento de Michu, expareja de José Fernando, todo apunta a un paro cardíaco, relacionado con la enfermedad congénita de corazón que padecía. Un trastorno sobre la que su madre, Inma, ha dado más detalles: "Ella estaba esperando un marcapasos para septiembre. No sé por qué para septiembre si ella fue en abril a consulta. Lo más normal que se le hubieran puesto a los 15 días, pero ella no me lo dijo a mí, lo he oído por mi sobrina. Y estaba esperando un marcapasos porque el suyo lleva mucho tiempo sin funcionar y tenía medio corazón. Nació con una malformación congénita de las grandes arterias, entre la arteria pulmonar y no sé, los médicos, pues lo dejamos en manos de los médicos, pero no sé", explicaba devastada la abuela de Rocío.

Respecto a cómo se encontraba Michu antes de que fuera hallada sin vida en su domicilio, Inma ha relatado con dolor sus últimos momentos: "Ella estaba haciendo vida normal ese mismo día, esa misma tarde, esa misma noche ella se estaba duchando preparando maletas. Iba para Marbella a casa de una amiga. Estaban las dos, Rocío y Michu. Se estaba duchando, ya se había duchado, la maleta preparada y todo, y de momento empezó a darle muy fatiga y se tiró en la cama y ya dejó de respirar". Un malestar repentino del que la niña avisó rápidamente a los vecinos.

Inma, madre de Michu, atendiendo a la prensa a las puertas del tanatorio | Europa Press

Michu era madre de Rocío, una niña de 7 años fruto de su relación con José Fernando. Ahora, su abuela materna ha explicado cómo está afrontando la pequeña este duro trance: "Y me dice, me tienes que decir dónde está mi madre. Me lo dije anoche llorando, llorando. Digo, tu madre está en el cielo, Rocío. Tu madre ahora es una estrella. Dice, tenemos que ser muy fuertes, muy fuertes y nos tenemos que apoyar. Y entonces, ella se quedó muy tranquila. Y por la mañana dice, abuela, yo le rezo a mamá, le voy a rezar todas las noches. Ha cogido una foto de su mami y la lleva siempre con ella".

Finalmente, Inma ha sido preguntada por la familia Ortega Cano y no ha dudado en hablar sobre la relación actual que mantenía su hija con el padre y abuelo de su hija: "Bueno, ahora mismo están aquí. Ahora mismo están aquí, que, quieras o no, es un apoyo", ha empezado diciendo, dejando claro que ese apoyo es fundamental tanto para su nieta Rocío como para ella misma. También ha añadido que a Michu le hubiera gustado contar con ese respaldo familiar: "Le gusta que su Ortega esté aquí. Le gusta que su padre de su niña esté aquí. Le gusta que Gloria, que últimamente estaban muy bien las dos, ¿vale? Había mucha complicidad entre ellas. Iban a todos los conciertos juntas". Y es que Michu y Gloria Camila atravesaban un buen momento. Tanto es así que, según las palabras de Inma, Michu decía: "Mamá, yo estoy muy orgullosa de Gloria porque Gloria está estudiando".