El consejo de Jessica Bueno a su excuñada, Isa Pantoja, por todo lo que está sufriendo durante el postparto

El pasado 22 de junio, Isa Pantoja y Asraf Beno se convertían en padres de su primer hijo en común. La hija de Isabel Pantoja ya es madre de un niño, Albertito, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla.

"Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribió la pareja junto a este post con el que anunciaron la feliz noticia.

Poco después, Isa abandonaba la clínica del Puerto de Santa María, Cádiz, donde dio a luz y no pudo evitar emocionarse cuando la prensa le preguntó por cómo había ido todo.

Unos sentimientos que siguen a flor de piel durante las primeras semanas de postparto, y es que como la propia Isa ha confesado a través de sus redes sociales, las semanas posteriores a dar a luz no están siendo nada fáciles. "Altos y bajos" emocionales con los que Isa lucha a diario. Y aunque parecía que ya se encontraba mejor, hace poco volvió a publicar un post donde confesó que todavía no se encontraba bien del todo: "Y cuando pensaba que no tendrías mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el postparto. Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma", explicaba Isa en este stories.

Isa Pantoja confiesa que le han vuelto los bajones durante su postparto | Stories de Instagram @isapantojam

Una situación que afecta a muchas mujeres y sobre la que ahora han preguntado a su excuñada, Jessica Bueno.

La ex Miss España ha acudido esta semana a un evento en Madrid donde le mandaba un consejo a la hermana de su ex, Kiko Rivera: "Es algo muy normal en muchas madres. Es muy difícil. Esos días, la cuarentena y todo lo que viene...". "Lo importante es saber cuidarse y nos enfocamos en nuestros hijos cuando nacen, pero también los de alrededor tienen que tener muy claro que tienen que mimar a la mamá. Así que... Ahora la madre es la que tiene que recibir también muchos cuidados", afirmando que "claro" que le desea lo mejor a su excuñada.

Jessica Bueno haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Jessica Bueno también se ha pronunciado sobre cómo se encuentra actualmente tras su sonada ruptura de Luitingo y la batalla mediática que protagonizó hace meses con su exmarido y padre de sus dos hijos pequeños, Jota Peleteiro. La modelo reconoce "estoy muy tranquila, muy bien sola. Descubriendo lo bien que es estar soltera". "Voy a terapia y estoy trabajando muchísimo en quererme mucho más yo y en tener menos miedo de la vida. Me está enseñando a saber decir no, a poner límites, a tener más claro lo que quiero y a no tener miedo a decir lo que no quiero. Y nada, estoy muy bien. Mucha paz mental, que es lo que buscaba y contenta" desvela.