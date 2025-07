Diego Matamoros califica como "un cuadro" el vídeo de su primo, Carlo Costanzia, y revela que no tiene relación con él

Diego Matamoros, hijo del conocido Kiko Matamoros, ha reaparecido públicamente durante el estreno de la nueva película de Superman. Desde el photocall, ha atendido amablemente a los medios y no ha dudado en pronunciarse sobre la última polémica familiar que ha salpicado a su primo Carlo.

Diego Matamoros durante el preestreno de la nueva película de Superman | Gtres

Semanas atrás, y también durante un evento celebrado en Madrid, Laura Matamoros, hermana de Diego, dejaba claro que no iba hacer declaraciones sobre el vídeo viral que su primo Carlo había publicado en redes sociales, en el que felicitaba públicamente a sus hermanos, Pietro y Rocco, actualmente presos en una cárcel de Turín. Mientras la influencer optaba por desmarcarse de la decisión de su primo, actual pareja de Alejandro Rubio, Diego ha sido mucho más contundente con sus palabras.

Dejando para el final su opinión sobre el polémico y famoso vídeo, el hijo de Kiko Matamoros ha sido preguntado por su sobrino Carlo, hijo de su primo y Alejandra Rubio. Al igual que su hermana Laura, Diego tampoco ha tenido oportunidad de verlo, aunque el motivo es distinto, ya que ha asegurado no tener relación con su primo Carlo: "Al no tener relación con mi primo es un poco extraño que aparezca a ver a su hijo...".

Una confesión sorprendente, que Diego ha aprovechado para explicar brevemente los motivos. "Pues yo qué sé, el tiempo, nos hemos separado, vidas diferentes, hemos cogido caminos diferentes y al final, pues yo qué sé, dejas de tener relación. No sé si tenéis vosotros relación con todos vuestros primos, pues hay algunos que sí, otros que no, pues yo en mi caso no, con todos no", explicaba el hermano de Laura Matamoros, dejando claro que las razones del distanciamiento han sido diversas, pero que no existe ningún conflicto que revista gravedad.

Diego Matamoros en Madrid | Gtres

Durante la entrevista también ha salido a relucir el nombre de Mar Flores, madre de Carlo Costanzia y tía de Laura y Diego Matamoros. Este último, ha aprovechado el momento para explicar la relación que mantiene con ella actualmente: "Hemos coincidido algunas veces, nos mandamos mensajes de Navidad, felicitándonos el cumpleaños, cuando coincidimos, pues estamos hablando un rato, pero lo normal, ¿sabes?. Por su parte, Laura mantiene un vínculo más estrecho con su tía Mar. Tía y sobrina comparten más tiempo juntas e incluso se han enfrentado a desafíos extremos, como la exigente competición deportiva Hyrox.

Finalmente, Diego no ha esquivado el tema del polémico vídeo que su primo Carlo compartió desde la cárcel de Turín visitando a sus hermanos, calificándolo inicialmente como "un cuadro". Sin embargo, poco después matizó sus palabras: "Tampoco quiero entrar mucho a degüello ni nada. Es mi primo, es Alejandra, son las cosas que deciden, sus errores, sus aciertos y espero que les vaya bien".

Y es que, aunque Diego ha reconocido que no mantiene relación con su primo Carlo, ha demostrado estar al tanto de todo lo que ocurre en su familia.