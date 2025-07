Nerea Garmendia, tras ser madre primeriza a los 45 años: "Me ha costado mucho quedarme embarazada"

Nerea Garmendia ha reaparecido públicamente por primera vez tras convertirse en madre el pasado mes de abril. Lo ha hecho en un evento organizado por Elle Gourmet, donde se ha mostrado emocionada de volver a retomar su agenda. A sus 45 años, la actriz ha cumplido el sueño de tener un hijo junto a su pareja desde hace cinco años, Luis Díaz Núñez.

"Ahora mismo todo mi tiempo, mi energía y mis prioridades están centradas en Unax", contaba con una sonrisa que lo decía todo. Su hijo, nacido por cesárea programada y con un peso de cuatro kilos, ha revolucionado su mundo. "El niño está perfectamente… y con su consiguiente diástasis abdominal, que ya me estoy empezando a cuidar", bromeaba.

"Me ha costado mucho quedarme embarazada"

Garmendia no ha dudado en compartir lo mucho que le ha costado llegar hasta aquí. La maternidad no fue un camino fácil, y por eso mismo lo vive ahora con tanto agradecimiento. "Me siento una afortunada porque me ha costado mucho quedarme embarazada, pero ha salido todo increíblemente bien".

La actriz, que fue madre gracias a la fecundación in vitro, quiso visibilizar la importancia de hablar sin tabúes sobre reproducción asistida. "Estoy feliz y orgullosa de haber podido conseguir ser madre gracias a la FIV y gracias al equipo de la Ruber Internacional. Me da mucha rabia que la gente lo esconda, como si fueras menos madre por ello".

Afortunada con la conciliación

A diferencia de muchas mujeres que se enfrentan a la incertidumbre laboral durante el embarazo, Nerea cuenta su experiencia con agradecimiento. "He estado trabajando hasta el último momento en un proyecto en el que me respetaron y me dijeron: cuando tú decidas parar, pararás. En mi caso ha sido maravilloso".

También quiso destacar el apoyo de su pareja y su familia. "Tengo un marido maravilloso que se hace cargo del bebé cuando tengo compromisos laborales. Hoy, por ejemplo, se han quedado mis suegros con su nieto, encantados".

Su hijo le "cae muy bien"

Garmendia habla de su maternidad con naturalidad y derrochando felicidad. "Realmente está siendo increíble. Cada día nos conocemos más… Yo digo una cosa: me cae muy bien. Es muy majo, muy cercano. Come bien, duerme bien… Nosotros también".

Respecto a si el pequeño ha heredado su mirada, Nerea cuenta que, de momento, tiene los ojos azules. "Dicen que hasta el sexto mes no se puede cantar victoria, pero por ahora parece que ha salido a la madre", confesaba divertida.

Las hormonas en el postparto

La actriz también quiso hablar de un tema que muchas mujeres atraviesan en silencio: el postparto. "Afortunadamente no he tenido depresión postparto, pero sí tengo las hormonas disparadas. Me duele la muñeca por eso".

Aprovechó además para enviar un mensaje a otras madres, como Isa Pantoja, que recientemente compartió sentirse rara tras dar a luz. "Nosotras no somos responsables de nuestros sentimientos cuando parimos, son las hormonas. Por eso es muy importante escuchar a la mamá y respetar el proceso. A veces sientes cosas que no reconoces, te sale esa parte de mamá leona que te hace proteger con uñas y dientes".

También explicó que, por motivos médicos, no ha podido dar el pecho a su hijo: "Me da mucha pena, porque quería darle, pero no puedo por un tema de medicamentos. A cambio, repartimos la lactancia entre padre y madre, así que está estupendo".

Nerea, transparente en las redes sociales

Nerea Garmendia ha demostrado, una vez más, que no tiene miedo a hablar claro. Ya lo hizo cuando contó que usaba audífonos o cuando sufrió un accidente. Ahora lo hace con la maternidad, mostrando las luces y las sombras de un proceso tan deseado como intenso. "Las redes están para contar cosas reales, no solo lo bonito. Y creo que lo más necesario es hablar de lo que la gente no quiere contar".