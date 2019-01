Con estos gadgets tendrás la cocina más limpia

Se acabaron las salpicaduras:

No falla, te pones a hacer un guiso en la cazuela o simplemente, a freír un huevo y por mucho que eches mano de la tapa, hay salpicaduras en los azulejos de la pared de aceite, salsa de tomate, etc. Pues eso se acabó: Protesalpic, un invento patentado por una emprendedora navarra, te permite cocinar sin miedo a salpicar tus azulejos y juntas. Está específicamente diseñado para colocarse fácilmente, nada de taladros ni de estropear paredes, y se coloca bajo la campana extractora con un sencillo sistema de imanes. Una vez que lo tienes colocado (lo hay en color blanco, negro y gris), bajas la lámina de papel (es ignífugo), cocinas y cuando has terminado, simplemente lo recoges como si fuese un estor (o rasgas ese trozo de papel si está muy sucio). Dura muchísimo (es decir, no tendrás que cambiarlo después de cada guiso), viene en distintos colores e incluso, puedes utilizarlo como pizarra para la lista de la compra o para mensajes a tu familia. El rollo es recargable. Todo ventajas.

Cubiertos y bayetas que escurren en el fregadero

Admitámoslo, el escurre cubiertos es un invento pero vaya marcas que deja debajo con esa mezcla de agua jabonosa. En definitiva, cada dos por tres te toca estar limpiándolo y aseando la superficie de alrededor. Y qué decir de las bayetas: que acabas perdiendo porque no sabes dónde dejaste y que siempre escurre por mucho que la seques. Pues bien, la firma Magisso te da dos soluciones: el Cloth Holder Lux, disponible en cobre, latón y acero negro, es un soporte que se incorpora dentro del fregadero y permite que la bayeta escurra allí. Cuttlery Basket sigue el mismo sistema de imanes que se pegan al fregadero metálico pero en este caso es una cesta para que escurran los cubiertos. Y el agua, directamente al fregadero.

Mondas bajo control

Cuando se trata de cortar algo en tabla siempre acaba pasando lo mismo, que dejas el fregadero (o la encimera) llena de agua y de las pertinentes mondas. Por eso esta tabla la firma Thee te permite cortar encima del fregadero: es perfecta para fregaderos medianos y pequeños, tiene una base antideslizante para que no se mueva mientras cortas y las mondas, se quedan abajo. Además del colador del agua, tiene una cesta integrada para que tengas los alimentos a mano.

Horno limpio

Eres un cocinillas y te encanta utilizar el horno para tus creaciones, pero qué tostón tener que limpiarlo después. Cada vez es más habitual encontrar en los lineales de los supermercados esas prácticas bolsas que te permiten cocinar en el horno, sin apenas mancharlo. Basta colocar los ingredientes dentro de la bolsa, mezclarlos, cerrar con el precinto, y al horno. El plato resultante, sabroso. Y tú, feliz, que no te has pasado horas limpiando el horno después.