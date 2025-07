El sorprendente truco para cocinar carne o pulpo y que queden tiernos: hay que usar este objeto

En la cocina tradicional, la de toda la vida, aquella que se transmite de abuelas a hijas y a nietas, las recetas suelen tener un pequeño secreto que no sale en los libros de recetas. Son trucos populares que hacen de aquel plato algo especial y único de cada familia. En este artículo, nos vamos a centrar en un tema que trae de cabeza a los amantes de la cocina: cómo hacer que ciertas carnes o pescados no queden duros al guisarlos.

Carne de ternera | Freepik

Preparar un guiso puede parecer fácil a simple vista, pero según los ingredientes que se utilicen, se puede convertir en un reto. Existen trucos para conseguir que la carne o el pescado quede al punto. Los más conocidos y recomendados los veremos al final, pero antes, queremos fijarnos en uno que a mucha gente la ha dejado atónita: usar un corcho.

Lo cuenta Mariano Sánchez Díaz, más conocido como @el_as_carnicero en Instagram y TikTok, en una publicación que ha dividido a sus seguidores. Algunos de ellos lo conocían, otros no y otros dudan de su efectividad.

El sorprendente truco para ablandar la carne

Sirve tanto para guisar carne de ternera o de caza (como, por ejemplo, jabalí) como un rico pulpo. La cosa es tan fácil como poner un corcho dentro de la cazuela mientras la carne se cocina. Sí, un corcho de las botellas de vino. Antes, debes asegurarte de que está limpio —sin restos de vino o moho— y que sea un corcho natural, no como los que hacen ahora que son sintéticos.

Mariano da por hecho que es un truco muy conocido y extendido por las casas del país y, por eso, se dirige a la "gente joven que está empezando a cocinar" y no lo sabe. Pero lo cierto es que, leyendo los comentarios que hay en el post, se puede ver que muchas personas se han enterado de este tip viendo su vídeo: "No lo sabía y no soy joven"; "Gracias, tengo 70 años y nunca lo había oído"; "Pues yo no lo sabía a mis 51". Son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores. Y luego están los que se lo toman con humor: "Otra opción es rezar un padre nuestro, también funciona"; "Al final me hincho de vino, cualquier excusa es buena".

Una variante de este truco consiste en añadir un chorrito de brandy, coñac o similar para ayudar a descomponer las proteínas. Se deja cocer todo junto durante unos 15 o 20 minutos y se retira el corcho. Otra opción es echar bicarbonato de sodio, que también suaviza las fibras.

Corchos | Freepik

¿Por qué un corcho?

Es un método para ablandar la carne muy antiguo y popular en recetas caseras que ha ido pasando de generación en generación. Como suele ocurrir con las tradiciones, muchas veces no hay una explicación clara de su origen.

Una de las teorías que corren es que el corcho de alcornoque contiene taninos, unas sustancias naturales que, al interactuar con las proteínas de la carne, romperían las fibras musculares. Sin embargo, no está científicamente demostrado, así que la manera de comprobarlo es seguir la tradición y probar en casa si funciona.

Otras formas de hacer la carne más tierna