Nagore Robles siembra la duda: ¿Melyssa Pinto y Mario Casas serán los siguientes en casarse?

Un mes después, la boda de Susana Molina sigue dando mucho de qué hablar. Y no por los miles de euros que puso para el enlace con Guille Valle, ni por la filtración del vestido desde la cuenta de Instagram de Anabel Pantoja… Esta vez, por unas recientes declaraciones en el podcast de Nagore Robles: ¿los siguientes en pasar por el altar serán Melyssa Pinto y Mario Casas?

Recordemos que, en medio de rumores de relación, Melyssa apareció en la boda de la influencer en el coche de Mario, protagonizando un pequeño altercado cuando al bajar de él se le cayó el bolso. Tras esto, mucha gente se ha preguntado si serán los próximos en casarse.

Ahora, en la entrada del concierto de Jennifer Lopez celebrado en el Movistar Arena, Nagore ha confesado a los micrófonos de Europa Press que sí, que sigue pensando lo que dijo: los siguientes en pronunciar el sí, quiero del círculo de Susana Molina serían ellos.

Nagore Robles y Carla Flila en el concierto de Jennifer Lopez | Gtres

"Es muy pronto, ¿no?", ha respondido entre risas, intentando evadir la pregunta. Sin embargo, al recordarle que fue ella misma quien lo dijo, ha añadido: "Yo creo que de las amigas de la boda de Susana, ella puede ser. Me encantaría".

¿Seremos testigos de esta pedida de mano? ¿Veremos otro cónclave de influencer celebrando el amor? De momento, hay que esperar…

Melyssa Pinto, a su llegada a la boda de Susana Molina | Gtres

Mario Casas lleva a Melyssa Pinto a la boda de Susana Molina | Europa Press

Y mientras florece el amor en unas parejas, en otras… se ha acabado. Y es que, hace tan solo unos días conocíamos que la historia de amor de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas había llegado a su fin.

"Ah, no me he enterado", ha respondido Nagore con rostro de no saber de qué se trata esta ruptura. Eso sí, ha sido sincera, argumentando que que las relaciones se acaben no es ninguna novedad: "A mí no me sorprende cuando la gente está y cuando deja de estar. Las relaciones son así. A veces estamos y a veces dejamos de estar. Mientras esté bien, pues felicidad para todos".

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Y felicidad en su vida no falta, pues su relación junto a Carla Flila sigue viento en popa.