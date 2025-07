Anabel Pantoja celebra su primer cumpleaños como madre tras un año lleno de altibajos

Este 15 de julio arranca la quincena más esperada del verano para muchos, pero para Anabel Pantoja tiene un significado aún más especial: hoy cumple 39 años. Lo hace por primera vez como madre, con su hija Alma en brazos, y con la sensación de haber vivido uno de los años más intensos de su vida.

"Con un año más y con Alma en el mundo, me he dado cuenta de que la vida es para vivirla YA, AYER. Me da miedo envejecer porque no quiero separarme de ella nunca, pero estoy feliz de cumplir y estar sana y VIVA", escribía en Instagram horas después de soplar las velas.

Repasamos todo lo que ha vivido desde su último cumpleaños.

Cumpleaños con gender reveal

El 15 de julio de 2024 Anabel celebraba su 38 cumpleaños con una fiesta muy especial en la piscina. Fue ese día cuando ella y David Rodríguez revelaron el sexo del bebé que esperaban: sería una niña, o como ellos decían, una "sevillana". Las imágenes de Anabel saltando de alegría al saberlo recibieron una gran cantidad de likes. Ese fue su último cumpleaños sin Alma.

Vacaciones en la República Dominicana

Poco después, Anabel y David viajaron a República Dominicana, una escapada de relax antes del último trimestre del embarazo. A la vuelta, terminaban las reformas de su casa, a la que ella misma apodó "Villa Panto", y nos mostró en redes cómo había quedado: un espacio cálido, familiar y listo para recibir a su hija.

Nacimiento de Alma

El 23 de noviembre de 2024 llegó Alma, la niña que ha cambiado por completo su vida. Un momento inolvidable que Anabel compartió con sus seguidores con emoción. La maternidad había comenzado, y con ella una nueva etapa cargada de amor… pero también de retos inesperados.

Anabel explota ante las críticas

No todo fue idílico. Tras el nacimiento, Anabel se convirtió en blanco de críticas en redes. Comentarios sobre su físico, su forma de criar, su aspecto en el postparto… La avalancha fue tal que tuvo que alzar la voz: "¿Existe la comprensión y la empatía?", preguntaba en un vídeo en el que visiblemente dolida denunciaba el acoso virtual.

El ingreso de Alma y el comunicado del TSJC

El mayor golpe llegó en enero de 2025. Alma fue ingresada de urgencia en la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras varios días de incertidumbre, la pequeña recibió el alta, pero la situación empeoró aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció que Anabel y su pareja estaban siendo investigados por un presunto caso de maltrato infantil.

Anabel no tardó en dar su versión a través de un vídeo: explicó que Alma había sufrido una crisis de salud, que ellos actuaron con rapidez, y que los informes médicos activaron un protocolo de protección al menor. "Se nos cae el mundo al suelo… Lo único que hemos hecho ha sido amar, cuidar e intentar salvar a nuestra hija", decía visiblemente rota.

El apoyo de su entorno

En medio del dolor, encontró consuelo en sus amistades. Dulceida, Susana Molina y Vanesa Martín fueron algunas de las que se mantuvieron a su lado. Incluso Ana Obregón quiso mandarle un mensaje público de apoyo: "Muchos padres que tenemos a nuestros hijos en el cielo daríamos la vida por estar en vuestra situación".

Aunque intentó retomar la normalidad, las críticas no cesaron. A las acusaciones se sumaron los mensajes gordofóbicos, que Anabel ha enfrentado con el humor y la naturalidad que siempre la han caracterizado.

Su primer Día de la Madre

El pasado mayo celebró su primer Día de la Madre con un emotivo vídeo en el que recordaba su embarazo, el parto y sus primeros días con Alma. "Creé una vida y naciste tú, mi ALMA. Para siempre tú y yo", escribió. La emoción era evidente.

La metedura de pata en la boda de Susana Molina

Cuando todo parecía calmarse, un nuevo error la puso en el foco. En la boda de su amiga Susana Molina, Anabel mostró sin querer su vestido de novia en redes antes de que saliera la exclusiva. Una metedura de pata que le supo fatal, aunque Susana le quitó importancia y su amistad no se resintió.

Un nuevo comienzo a los 39

Tras un año lleno de luces y sombras, Anabel ha recibido los 39 con una sonrisa. El pasado fin de semana, celebró su cumpleaños de forma anticipada con amigos en Playa Perchel, donde le regalaron por sorpresa una tarta decorada con fotos de ella y su hija, y el mensaje "Muchas felicidades, mamá".

La celebración oficial llegó en la víspera, con una cena romántica junto a David en el restaurante El Senador, uno de sus lugares favoritos en Gran Canaria.

Story de Anabel Pantoja | Instagram

Anabel ha aprendido que vivir, abrazar y decir "te quiero" no puede esperar. Y aunque este ha sido su año más difícil, también ha hecho florecer su fortaleza.