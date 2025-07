El rey Felipe, en Wimbledon: del saludo con el príncipe Guillermo y Kate Middleton a las palabras de Carlos Alcaraz

Una vez más, el rey Felipe ha viajado hasta Reino Unido para mostrar su apoyo a Carlos Alcaraz en la final masculina de Wimbledon. En solitario, pero sin faltar a su cita con el deporte español, ha disfrutado de este partido del murciano contra Jannik Sinner, aunque el resultado no haya sido favorable para España.

Una final que ha coincidido con la llegada de la princesa Leonor a Marín a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y, aunque no ha podido estar en este desembarco, no ha estado mal acompañado, ya que a su lado en las gradas de la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club estaba la Familia Real británica.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton, el príncipe George y la princesa Charlotte en Wimbledon | Gtres

El rey Felipe y el príncipe Guillermo en Wimbledon | Gtres

Como manda la tradición, hasta allí también se han desplazado el príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton, junto a sus hijos George y Charlotte. Charlas, risas, opiniones y un cariñoso encuentro que deja constancia de la buena relación de ambas familias reales, con el tenis como unión.

El saludo del rey Felipe y los príncipes Guillermo y Kate Middleton | Europa Press

Sus palabras de ánimo a Alcaraz

El torneo, el más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos, ha terminado con la victoria del italiano en la que ha sido su sexta final de Grand Slam a sus 23 años. Sin embargo, a pesar de su derrota, Carlos Alcaraz ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento al Rey: "No quiero irme sin darle las gracias al Rey de España. Es para mí un honor que haya volado hasta Londres".

El rey Felipe y Carlos Alcaraz en Wimbledon | Europa Press

Tras esto, el rey Felipe se ha reunido con el tenista en los vestuarios y no ha dudado en animarle y mostrarle todo su apoyo y admiración, como ha compartido la Casa Real en sus redes sociales. "¡Gracias, Carlos! Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti", han añadido.

Después de este día de mucha emoción, el Rey ha puesto rumbo a España para empezar la semana con una agenda cargada de compromisos. Por la mañana presidirá la entrega de Reales Despachos de Empleo de la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, y después ¿volará hasta Galicia para reencontrarse con la princesa Leonor? Habrá que esperar…