¿Por la mañana o al atardecer? Estas son las mejores horas del día para regar las plantas

Ahora que el verano azota con fuerza y las altas temperaturas se hacen notar, es fundamental prestar atención al cuidado de tus plantas. Porque sí, ellas también tienen que soportar este intenso y sofocante calor. Pero, ¿cuál es la mejor hora para hacerlo? Estate pendiente a tu reloj porque resulta que existen varios momentos clave a la hora de regar las plantas.

Resulta que la hora ideal para hacerlo es temprano por la mañana, entre las seis y las ocho. Esto se debe a que, en este horario, la luz solar aún no es muy intensa, la tierra absorbe mejor el agua y se evita que se evapore rápidamente. Además, las hojas tienen tiempo de secarse durante el día por lo que hidratadas, se reduce el riesgo de hongos y enfermedades. Si no es posible regar a primera hora, otra opción es hacerlo al atardecer, cuando el sol ya no incide con fuerza. Eso sí, es importante evitar mojar las hojas o dejar la tierra demasiado empapada durante la noche.

La hora en la que reguemos las plantas influye directamente en la absorción del agua, ya que hacerlo a deshoras puede tener consecuencias negativas. Por eso, la peor hora para regar es, sin duda, al mediodía, cuando el sol está en su punto más fuerte y el agua puede evaporarse antes de que las plantas la absorban correctamente. Además, el cambio brusco de temperatura durante estas horas del día puede dañar las raíces o las hojas.

Regar las plantas | Freepik

En definitiva, ¡cuida tus plantas este verano! Y no olvides regarlas, pero hazlo en el momento adecuado. Eso sí, evita las horas más criticas del día, como el mediodía. Y si madrugar te resulta un castigo, riégalas antes de irte a dormir, con cuidado de no encharcar la tierra.