Inma desvela que José Fernando "está muy pendiente" de su hija Rocío tras la muerte de Michu

Tras la repentina muerte de Michu, la cuestión más importante es qué va a pasar con la pequeña Rocío. Y es que, aunque una de las opciones (y parece que el deseo de la madre de la pequeña) era irse con Ortega Cano a Madrid, esta podría no ser la solución por la negativa de la familia materna de la niña.

De momento, Rocío sigue en Arcos de la Frontera junto a su abuela y en contacto con su padre, José Fernando. Como ha desvelado Inma, después de la muerte de Michu, José Fernando ha retomado el contacto con su hija: "Hoy sí ha llamado. Está muy pendiente de Rocío".

En cuanto a la guerra familiar por la tutela de Rocío, Inma ha explicado que el hijo de Ortega Cano le ha reconocido que la niña está acostumbrada a estar allí: "La niña está hecha a mí". Pero, ¿cuál es el deseo de la pequeña?

José Fernando y Ortega Cano, tras el funeral de Michu | Europa Press

"Me dice: si me voy a Madrid no te veo. Pero vamos a ver si poquito a poco, con las vacaciones de verano, si se vienen por aquí a Chipiona o Cádiz, se la quieren llevar unos días para que la niña se vaya acostumbrando…", ha confesado Inma, dando el brazo a torcer y propiciando un acercamiento con la familia.

Y, mencionando el tema, ha querido responder a las declaraciones de Amador Mohedano en las que decía que la pequeña iba a recibir una mejor educación y calidad de vida en casa de Ortega Cano. "Que dice Amador que buenos colegios que valen dos mil euros, pero aquí hay muy buenos colegios, han salido muy buenos maestros como su abuelo. Y hay muy buenas clases de baile también", ha reprochado Inma.

Aún así ha destacado que ha entendido la intención de Amador, "que lo ha dicho con muy buena fe", pero que no está de acuerdo: "Educación la tengo yo, la tienen mis niñas, que por educación no te preocupes (…) Personas educadas somos".

Inma, madre de Michu, sobre la tutela de la pequeña Rocío | Europa Press

Y a quien también ha respondido ha sido a Ana María Aldón, que tras la muerte de Michu concedió una entrevista a ¡Hola! en la que se abría en canal y confesaba que la expareja de José Fernando le pidió hace mucho tiempo el DNI para "asegurar el futuro de su hija".

Unas declaraciones a las que Inma ha respondido: "Ana María, en el momento que nació Rocío, tú estabas todo el día llamándome por teléfono, diciendo que a la niña no le iba a faltar cariño. Yo ahora te entiendo, ahora mismo tú no eres pareja de Ortega, entonces de momento su familia soy yo, su abuela, su padre, su tía, Tamara, mi sobrina… Todo el que quiera ser su familia va a ser su familia, pero la niña lleva desde que nació conmigo".

En pleno duelo por una pérdida totalmente inesperada, la familia se enfrenta ahora a una guerra por la tutela de la pequeña. Pero, si algo coinciden todos, eso es que el bienestar de Rocío es lo más importante.