Zeus, hijo de Sara Montiel, emocionado al recordar la muerte de su padre: "Nunca se supera"

Sara Montiel es una de las grandes figuras de la cultura de nuestro país. Su vida estuvo llena de alegrías, pero también de profundo dolor, como el que vivió durante la muerte de su marido Pepe Tous.

Ambos adoptaron dos hijos, cumpliendo el sueño de Sara Montiel de formar una familia y ser madre. Sin embargo, Pepe se marchó cuando estos aún eran pequeños, a causa de un cáncer de colon.

"Nunca se supera", advierte su hijo Zeus, entre lágrimas. El joven tenía una fuerte conexión con su padre, del que no se pudo despedir como le hubiera gustado, ya que Sara Montiel le ocultó la gravedad de su enfermedad.

Aunque Zeus no le guarda rencor a su madre, asegura que él hubiera actuado diferente. Hoy, la ausencia de Pepe y las palabras que nunca le dijo aún resuenan en la mente y el corazón de Zeus.