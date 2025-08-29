Antena 3 LogoAntena3
Zeus, hijo de Sara Montiel, emocionado al recordar la muerte de su padre: "Nunca se supera"

Pepe Tous, el verdadero amor de Sara Montiel, fallecía en 1992 tras luchar contra un cáncer de color que se extendió al hígado. Hoy, su hijo Zeus lo recuerda emocionado.

Zeus Tous

Sara Montiel es una de las grandes figuras de la cultura de nuestro país. Su vida estuvo llena de alegrías, pero también de profundo dolor, como el que vivió durante la muerte de su marido Pepe Tous.

Ambos adoptaron dos hijos, cumpliendo el sueño de Sara Montiel de formar una familia y ser madre. Sin embargo, Pepe se marchó cuando estos aún eran pequeños, a causa de un cáncer de colon.

"Nunca se supera", advierte su hijo Zeus, entre lágrimas. El joven tenía una fuerte conexión con su padre, del que no se pudo despedir como le hubiera gustado, ya que Sara Montiel le ocultó la gravedad de su enfermedad.

Aunque Zeus no le guarda rencor a su madre, asegura que él hubiera actuado diferente. Hoy, la ausencia de Pepe y las palabras que nunca le dijo aún resuenan en la mente y el corazón de Zeus.

Javier Portillo, Felipe VI - Sánchez

Javier Portillo asegura que la relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez está rota: "Hay una orden no escrita"

Cruz Sánchez de Lara.
SANTIAGO ABASCAL

Cruz Sánchez de Lara, sobre las polémicas palabras de Santiago Abascal del barco de rescate 'Open Arms': "Demuestra la categoría de la clase política"

Nueva temporada de Espejo Público
NUEVA TEMPORADA

Espejo Público arranca su temporada número 20 el próximo lunes, con nuevas secciones y fichajes: "Este año me voy a mojar y divertir más que nunca"

Óscar López
BRONCA POLÍTICA

Óscar López, en Espejo Público: "No veo a los Presidentes del PP dando explicaciones, los veo escondidos"

El Ministro pide al Partido Popular que: "Sea serio, que se deje de polémicas absurdas y se siente a negociar el Pacto de Estado".

El actor ha contado una de sus experiencias más impactantes.

