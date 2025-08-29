"Un buen recuerdo para toda la vida": receta de berenjenas rellenas de bacalao de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado berenjenas rellenas de bacalao irresistibles, el chef ha elaborado esta receta muy feliz, incluso ha comentado: "Con esto no solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños".

Este es un plato ideal si quieres triunfar con tus familiares, como ha dicho Arguiñano es: "Un buen recuerdo para toda la vida". ¡No dudes en preparar estas berenjenas!