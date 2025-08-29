Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"

Para 4 personas

"Un buen recuerdo para toda la vida": receta de berenjenas rellenas de bacalao de Karlos Arguiñano

En este caso Karlos ha elegido rellenarlas de bacalao en vez de carne como se acostumbra.

Arancha Mela
Publicado:

Karlos Arguiñano ha preparado berenjenas rellenas de bacalao irresistibles, el chef ha elaborado esta receta muy feliz, incluso ha comentado: "Con esto no solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños".

Este es un plato ideal si quieres triunfar con tus familiares, como ha dicho Arguiñano es: "Un buen recuerdo para toda la vida". ¡No dudes en preparar estas berenjenas!

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano