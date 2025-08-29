Una wedding planner asegura que las fiestas por los 15 años, cada vez más de moda entre las adolescentes españolas, pueden alcanzar los "10.000 euros"

Las fiestas de cumpleaños siempre se han celebrado en España, aunque unas más a lo grande y otras de forma más sencilla. Hasta ahora, los 18 era uno de los años a los que más importancia se le daba y en los que muchos reunían a su familia y amigos para pasar a la mayoría de edad acompañados. Sin embargo, los 15 parecen haberse convertido en la nueva tendencia. Fiestas increíbles, que ya eran típicas en los países de Latinoamérica, y que parecen estar cobrando fama entre los españoles, que cada vez lo celebran más por todo lo alto.

De 30, 10 españolas

Más Espejopreguntaba en un salón dedicado a estas fiestas, y de 30 que se han celebrado, 10 de ellas eran de españolas. Según explicaba la organizadora del local, son "fiestas infantiles, pero elegantes", que generalmente celebran las chicas. Los chicos, revelaba, "no se animan por tema de vergüenza". Se reservan los locales para su celebración hasta con un año de antelación y suponen un presupuesto de entre 1.500 y 9.000 euros. Para este último caso se incluyen desde mariachis, hasta limusinas y un dj. De hecho, aseguraba que "hay quien pide préstamos" para poder hacer frente a ello.

"Hasta 10.000 euros"

Asimismo, el programa hablaba con Mercedes, una 'wedding planner'. "Los 18 siempre han existido" pero, con motivo de que muchos latinos viven en España y hay una mezcla de culturas, cada vez es más común esta petición a los 15 años. Para la mujer, existen familias que pueden gastar, incluso, hasta 10.000 euros. Pero esto no significa que todos tengan que hacerlo: "Uno se puede gastar lo que quiera".

Para ajustarse a una cifra más baja, se puede renunciar a ciertas cosas como contratar un catering, que pueden ser "50 euros por persona", consumir alcohol, en el caso de fiestas de mayores de edad, y celebrarlo en un lugar por encima de las posibilidades. "Se pueden hacer desde el chalet de un amigo, desde una casa o desde un castillo", añadía.

¿Qué se hace en estas fiestas?

Pero, ¿En qué consisten estas fiestas de 'quinceañeras'? La excusa es que es "una edad de un cambio", el paso de la adolescencia a la adultez. Por ello, según exponía la mujer, "los padres presentan a sus hijas en sociedad, cambian los zapatos a tacones, eligen su vestido, maquillaje...".

A ello respondía la periodista Ana Iris Simón: "Es profundamente sexista". Además, manifestaba que le parece una forma errónea de educar a los hijos, basándose en lo material y el consumismo. Mercedes defendía que si estudiásemos el sentido de todas estas celebraciones creeríamos que todas son una "manera de educar". Para ello, ponía como ejemplo la comunión: "No creo que un niño lo tenga claro". Una comparación que no le hacia mucha gracia a la colaboradora: "¿Me estas comparando recibir a Cristo por primera vez a oponerte unos tacones y maquillaje?".

