Mejores momentos | 29 de agosto
El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”
Los presentadores han propuesto mantener el decorado especial durante todo el año.
Publicidad
Con el fin de las vacaciones, el decorado especial de La ruleta de la suerte también se despide. El verano ha estado repleto de programas estupendos, pero Jorge Fernández y Laura Moure han dejado claro que van a echar de menos los gajos y elementos visuales exclusivos de la estación.
“Voto por dejarlo así para siempre", ha propuesto la presentadora. El público rápidamente ha apoyado su idea. A su compañero de plató también le ha gustado, pero con una condición: que solo sea sustituido en otra época muy especial del programa.
¿A qué ocasión se ha referido Jorge Fernández? ¡Dale al play y descúbrelo!
Publicidad