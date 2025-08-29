Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de agosto

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

Los presentadores han propuesto mantener el decorado especial durante todo el año.

Luiza Cauduro
Con el fin de las vacaciones, el decorado especial de La ruleta de la suerte también se despide. El verano ha estado repleto de programas estupendos, pero Jorge Fernández y Laura Moure han dejado claro que van a echar de menos los gajos y elementos visuales exclusivos de la estación.

“Voto por dejarlo así para siempre", ha propuesto la presentadora. El público rápidamente ha apoyado su idea. A su compañero de plató también le ha gustado, pero con una condición: que solo sea sustituido en otra época muy especial del programa.

¿A qué ocasión se ha referido Jorge Fernández? ¡Dale al play y descúbrelo!

Programas

Mercedes, wedding planner

Una wedding planner asegura que las fiestas por los 15 años, cada vez más de moda entre las adolescentes españolas, pueden alcanzar los "10.000 euros"

Anciana

Cae una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de tele asistencia.

Regreso del servicio militar
Servicio militar

Algunos colaboradores de Espejo Público, a favor del regreso de 'la mili': "Un ejercicio de realidad"

La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"
Para 4 personas

"Un buen recuerdo para toda la vida": receta de berenjenas rellenas de bacalao de Karlos Arguiñano

La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”
INCENDIOS

Alejandro es uno de los vecinos de Berlanga del Bierzo, una población en la que anoche un incendio obligó a desalojar a sus vecinos. Fue un incendio provocado y ya ha sido detenido un joven de veinte años como presunto autor.

Margarita Parra
DROGAS

Pulseras que detectan la presencia de droga en una copa. Hablamos con una de las investigadoras del proyecto: "Los organismos oficiales son los que lo están pidiendo"

¿Alguna vez has sospechado que podrían haber echado algo a tu copa estando de fiesta? Varios investigadores han creado una pulsera para poder detectarlo. Más Espejo hablaba con una de ellas.

Ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda"

Karlos Arguiñano elabora una receta con chispa: ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

Lucía Torres

Una psiquiatra analiza la mente del joven atrincherado que se quitó la vida en Alicante: "Pensaría que alguien quería hacerle daño"

