Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda"

Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora una receta con chispa: ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja

Arguiñano ha reinventado la ensalada de pasta de toda la vida, con un aliño muy diferente.

Arancha Mela
Publicado:

Karlos Arguiñano ha reinventado la ensalada de pasta de toda la vida dándole un nuevo toque con chispa, el cocinero ha utilizado la panela y ha elaborado un aliño con reducción de sandia y soja.

Un plato perfecto para combatir los días de calor y fácil de preparar. ¿Te atreves a crear esta nueva versión de ensalada de pasta?

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano