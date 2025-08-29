Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nueva temporada

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

Tras cerrar su tercera temporada como líder de las tardes, Y ahora Sonsoles arranca con más fuerza que nunca este lunes. El programa llega cargado de novedades y nuevos colaboradores, como Begoña Villacís, Susana Uribarri y Carmen Ro.

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

Publicidad

antena3.com
Actualizado:
Publicado:

El programa diario de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega, cerró el curso como líder absoluto de las tardes, por tercera temporada consecutiva y superando también a sus nuevos competidores. Y ahora Sonsoles fue líder absoluto con un 10,5% de cuota y 3.630.000 espectadores únicos.

Este lunes 1 de septiembre y tras un verano acompañados de Pepa Romero, Sonsoles Ónega vuelve con más fuerza que nunca a las tardes de Antena 3, cargada de sorpresas y nuevas historias que contar.

El programa se renueva con un amplio equipo de colaboradores, a los que se suman Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro, entre otros, que se irán sumando en las próximas semanas y que aportarán pluralidad y frescura en cada tarde.

No te pierdas, de lunes a viernes, la nueva temporada de Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00 horas. ¡Te esperamos el lunes para dar comienzo a esta nueva aventura!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

Mercedes, wedding planner

Una wedding planner asegura que las fiestas por los 15 años, cada vez más de moda entre las adolescentes españolas, pueden alcanzar los "10.000 euros"

Anciana

Cae una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de tele asistencia

Regreso del servicio militar
Servicio militar

Algunos colaboradores de Espejo Público, a favor del regreso de 'la mili': "Un ejercicio de realidad"

La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"
Para 4 personas

"Un buen recuerdo para toda la vida": receta de berenjenas rellenas de bacalao de Karlos Arguiñano

La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”
INCENDIOS

La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”

Alejandro es uno de los vecinos de Berlanga del Bierzo, una población en la que anoche un incendio obligó a desalojar a sus vecinos. Fue un incendio provocado y ya ha sido detenido un joven de veinte años como presunto autor.

Margarita Parra
DROGAS

Pulseras que detectan la presencia de droga en una copa. Hablamos con una de las investigadoras del proyecto: "Los organismos oficiales son los que lo están pidiendo"

¿Alguna vez has sospechado que podrían haber echado algo a tu copa estando de fiesta? Varios investigadores han creado una pulsera para poder detectarlo. Más Espejo hablaba con una de ellas.

Ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda"

Karlos Arguiñano elabora una receta con chispa: ensalada de pasta con reducción de sandía y salsa de soja

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

Lucía Torres

Una psiquiatra analiza la mente del joven atrincherado que se quitó la vida en Alicante: "Pensaría que alguien quería hacerle daño"

Publicidad