La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores

El programa diario de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega, cerró el curso como líder absoluto de las tardes, por tercera temporada consecutiva y superando también a sus nuevos competidores. Y ahora Sonsoles fue líder absoluto con un 10,5% de cuota y 3.630.000 espectadores únicos.

Este lunes 1 de septiembre y tras un verano acompañados de Pepa Romero, Sonsoles Ónega vuelve con más fuerza que nunca a las tardes de Antena 3, cargada de sorpresas y nuevas historias que contar.

El programa se renueva con un amplio equipo de colaboradores, a los que se suman Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro, entre otros, que se irán sumando en las próximas semanas y que aportarán pluralidad y frescura en cada tarde.

No te pierdas, de lunes a viernes, la nueva temporada de Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00 horas. ¡Te esperamos el lunes para dar comienzo a esta nueva aventura!