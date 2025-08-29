Nueva temporada
La cuarta temporada de Y ahora Sonsoles arranca el lunes con sorpresas y nuevos colaboradores
Tras cerrar su tercera temporada como líder de las tardes, Y ahora Sonsoles arranca con más fuerza que nunca este lunes. El programa llega cargado de novedades y nuevos colaboradores, como Begoña Villacís, Susana Uribarri y Carmen Ro.
El programa diario de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega, cerró el curso como líder absoluto de las tardes, por tercera temporada consecutiva y superando también a sus nuevos competidores. Y ahora Sonsoles fue líder absoluto con un 10,5% de cuota y 3.630.000 espectadores únicos.
Este lunes 1 de septiembre y tras un verano acompañados de Pepa Romero, Sonsoles Ónega vuelve con más fuerza que nunca a las tardes de Antena 3, cargada de sorpresas y nuevas historias que contar.
El programa se renueva con un amplio equipo de colaboradores, a los que se suman Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid; Susana Uribarri, mánager de importantes artistas; y la periodista Carmen Ro, entre otros, que se irán sumando en las próximas semanas y que aportarán pluralidad y frescura en cada tarde.
No te pierdas, de lunes a viernes, la nueva temporada de Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00 horas. ¡Te esperamos el lunes para dar comienzo a esta nueva aventura!
