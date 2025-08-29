Cae una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de tele asistencia

La anciana abrió las puertas de su casa a quien se suponía la iba a ayudar cuando el técnico le dice que tiene que saber todo lo que esta tuviese de oro o cobre porque “podría estar interfiriendo con el botón".

Concha se da cuenta de las intenciones del ladrón cuando este abre un cofre con todas sus joyas y coge algunas de ellas, pero el ladrón es más rápido y sale corriendo.

“Ya no abre la puerta a nadie”

La víctima de este robo ha perdido la confianza y se muestra reticente a abrir las puertas de su casa a desconocidos. Nos cuenta en Espejo Público:“aún estoy asimilando lo ocurrido”.

“Cogió todo lo que había de oro”

A los gritos de auxilio de Concha, fueron muchos los vecinos que salieron a socorrerla, y aunque no consiguieron detenerlos, los ladrones ya han sido identificados y detenidos.

