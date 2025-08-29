ROBOS ANCIANOS
Cae una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de tele asistencia
A Concha la llamaron diciéndole que su botón de asistencia estaba estropeado, estrategia que utilizaron para robarle.
Publicidad
La anciana abrió las puertas de su casa a quien se suponía la iba a ayudar cuando el técnico le dice que tiene que saber todo lo que esta tuviese de oro o cobre porque “podría estar interfiriendo con el botón".
Concha se da cuenta de las intenciones del ladrón cuando este abre un cofre con todas sus joyas y coge algunas de ellas, pero el ladrón es más rápido y sale corriendo.
“Ya no abre la puerta a nadie”
La víctima de este robo ha perdido la confianza y se muestra reticente a abrir las puertas de su casa a desconocidos. Nos cuenta en Espejo Público:“aún estoy asimilando lo ocurrido”.
“Cogió todo lo que había de oro”
A los gritos de auxilio de Concha, fueron muchos los vecinos que salieron a socorrerla, y aunque no consiguieron detenerlos, los ladrones ya han sido identificados y detenidos.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Más Noticias
- Una wedding planner asegura que las fiestas por los 15 años, cada vez más de moda entre las adolescentes españolas, pueden alcanzar los "10.000 euros"
- Algunos colaboradores de Espejo Público, a favor del regreso de 'la mili': "Un ejercicio de realidad"
- La reacción de un ganadero que vio arder su finca por un incendio provocado por un joven: “Siento impotencia”
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad