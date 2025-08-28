Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, decidida a terminar su matrimonio con Pedro

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Después de los últimos descubrimientos, Digna tomará finalmente una decisión que podría cambiarlo todo: querrá romper su relación con Pedro. Dolida y decepcionada, se plantará ante él: “¿De verdad crees que voy a seguir contigo después de lo que le hiciste a mi hijo?”, le dirá, marcando el fin de su confianza.

Mientras tanto, Marta seguirá atrapada entre el miedo y la culpa. La Guardia Civil continuará sin encontrar pistas sobre Santiago, lo que pondrá cada vez más nerviosa a la joven, que teme que el cadáver sea descubierto y salgan a la luz secretos peligrosos. Carmen contará a Claudia que Fina no está en París, y que Marta no tiene idea de su paradero.

En la fábrica, la tensión también irá en aumento. Luz se encontrará con una notificación del abogado de los operarios afectados, y la joven se debatirá entre proteger la empresa o decir la verdad: “Tengo que hacerlo, aunque eso perjudique a todos”.

