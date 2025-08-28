Trini y José presumen de amor más allá de los prejuicios: "Se nos quedan mirando porque yo mido 1.33 y ella, 1.20 metros"

Trini y José se conocieron hace 11 años por Facebook y el flechazo fue instantáneo. Desde entonces, decidieron luchar por un amor que muchos han criticado dejándose llevar por los prejuicios. El motivo: su altura, ya que Trini mide 1.20 y José, 1.33.

La altura nunca fue un problema para ninguno de los dos, que decide ponerle humor y naturalidad a las miradas ajenas. "Nos sentimos muy observados en el día a día, nos señalan con el dedo, nos tocan...", cuenta Trini, "hay que crear conciencia y educar a los niños".

La conexión que Trini y José sintieron desde el principio era tan grande, que ambos decidieron irse a vivir juntos a los dos meses de conocerse. Hoy, 11 años más tarde, tienen planes de boda y están más ilusionados que nunca.

Pese a las miradas y comentarios negativos que reciben, Trini y José tienen claro que su amor es mucho más fuerte. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!