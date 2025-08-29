“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

Mientras volvían de su romántica cita juntos viendo calas, algo ha comenzado a fallar en el coche de César: los frenos han dejado de funcionar y el coche ha perdido el control, llegando hasta tal punto… ¡que los dos jóvenes se han estrellado!

Al recuperar la conciencia, César tenía claro quién era el responsable del accidente: Octavio Oramas. Pero cuando se lo ha dicho a Amanda, la joven se ha negado a creerlo.

Por ello, han hecho una prueba: Amanda ha llamado a Octavio avisando de que estaba en el coche con César. Y el resultado no le ha gustado nada a la joven.

Octavio, al escucharlo, ha perdido el control de sí mismo: “¡Bájate del puto coche!”, ha gritado enloquecido mientras Amanda no se creía lo que estaba sucediendo.

La joven sabía que su padre era capaz de muchas cosas, pero nunca pensó que fuese un asesino. Ahora, las dudas asoman más que nunca, y empieza a creer la versión de César. ¿Podría haber sido Octavio Oramas quién intentase acabar con el mexicano? ¿Sería él realmente el responsable de la muerte de Roberto Hurtado?