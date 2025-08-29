Antena 3 LogoAntena3
Temporada 20

Todas las novedades de El Hormiguero, que arranca temporada el lunes

El Hormiguero regresa el 1 de septiembre cumpliendo 20 años con unos invitados de lujo y muchas novedades. Descubre todo lo que nos espera en la nueva temporada del programa presentado por Pablo Motos.

Descubre las novedades del programa

Carmen Pardo
Publicado:

El Hormiguero regresa a lo grande el próximo lunes 1 de septiembre a Antena 3. El programa más visto de la televisión, capitaneado por Pablo Motos, cumple 20 años después de cerrar el pasado curso acumulando 11 años de liderazgo consecutivo.

Primeros invitados de El Hormiguero

El Hormiguero abrirá su primera semana de la temporada con Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika serán algunos de los primeros invitados de la temporada.

Además, la familia de El Hormiguero se hace más grande este año con las incorporaciones de la creadora de contenido Esperansa Grasia y la nueva sección de Juan Carlos Ortega.

Las novedades de la temporada de El Hormiguero

Esperansa Grasia: La cómica revelación se une al equipo de El Hormiguero. Lo único que ha adelantado Esperansa sobre su sección es que su objetivo es “marear a Pablo”.

Juan Carlos Ortega: Traerá el primer consultorio del mundo con personajes hechos por Inteligencia Artificial.

Temporada 20 del programa presentado por Pablo Motos
Asi será la nueva temporada de El Hormiguero | antena3.com

Las secciones habituales

Cochinando, con David de Jorge, Japón, con El Monaguillo, Jorge Salvador, Suko, y la magia de Piedrahita.

Pasarse de la raya, con Pablo Motos.

La sección estrella del programa, la Ciencia de Marron, con la tecnología más puntera del planeta.

Videos Virales de Jordi Moltó: Seguirán los experimentos sociológicos que han conseguido dar la vuelta al mundo con más de 400 millones de visitas.

Los 6.000 euros de Openbank: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”, pregunta Pablo por teléfono cada semana marcando un número al azar. Si su interlocutor o interlocutora contesta “La tarjeta de El Hormiguero”, se llevará los 6.000 euros de Openbank.

El coche de Flexicar, donde cualquier persona del público se puede llevar un coche con uno de los juegos de ‘El Hormiguero’.

Las tertulias de actualidad: Con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte.

La tertulia cómica: Con Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo y Marron.

Y por supuesto, las hormigas, Trancas, Barrancas… y Petancas.

