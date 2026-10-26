REENCUENTRO
Padre e hijo se ven por primera vez tras 40 años: "Recé a Dios para encontrarle y, al mes, me escribió"
Carlos y su padre, Idelmo, han pasado toda una vida sin conocerse. Sin embargo, tras una larga lucha de Carlos por encontrar a su padre biológico, hoy visitan juntos el plató de Y ahora Sonsoles.
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Carlos descubrió que era adoptado siendo menor de edad, durante una fuerte discusión con su madre adoptiva. Durante años, buscó a su familia biológica sin éxito, hasta que gracias a la aplicación My Heritage logró dar con un primo.
Gracias a aquello, dio con Idelmo, su padre biológico. Su parentesco se confirmó gracias a una prueba de ADN y finalmente Carlos descubrió que su madre le había dado en adopción para tratar de darle una vida mejor.
Hoy, tras 40 años sin verse, Idelmo y Carlos visitan el plató de Y ahora Sonsoles juntos. Un reencuentro de lo más esperado que se ha convertido en un sueño cumplido.
"Ha sido extraños vernos cara a cara", afirman. Sin embargo, ambos han sentido una paz que no esperaban al verse. Tanto que Idelmo no ha podido contener las lágrimas al contarnos cómo fue el reencuentro.
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"Recé a Dios para encontrarle y, al mes, me escribió", confiesa Idelmo. Unas plegarias que han terminado cumpliéndose en un bonito reencuentro. ¡No te pierdas cómo ha sido en el vídeo de arriba!
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