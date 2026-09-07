De su primera Audición a ser la mejor voz del país: así comenzaron los ganadores de La Voz en Antena 3

Antes de convertirse en la mejor voz del país, todos tuvieron que enfrentarse al mismo momento: subirse por primera vez al escenario de La Voz con los coaches de espaldas y conseguir que alguno de ellos pulsara el botón.

Desde la llegada de La Voz a Antena 3 en 2019 hemos vivido Audiciones a ciegas que, sin saberlo en ese momento, suponían el comienzo del camino hacia la victoria. Recordamos cómo fueron las primeras actuaciones de Andrés Martín, Kelly Isaiah, Inés Manzano, Elsa Tortonda, Manuel Ayra y Antía.

Andrés Martín conquistó a Pablo López y Antonio Orozco con ‘Dancing on my own’

Andrés Martín llegó a las Audiciones a ciegas de La Voz 2019 dispuesto a demostrar todo lo que llevaba dentro. El madrileño interpretó ‘Dancing on my own’, de Calum Scott, consiguiendo que Pablo López y Antonio Orozco pulsaran el botón.

Con dos coaches luchando por su voz, Andrés decidió comenzar su aventura en el equipo de Pablo López. Una decisión que terminó siendo clave: meses después, Andrés Martín se proclamó ganador de La Voz 2019 junto a Pablo López.

Kelly Isaiah logró un pleno con ‘Roxanne’

Kelly Isaiah dejó su sello desde su primera actuación en La Voz 2020. El talent se atrevió con una personal versión de ‘Roxanne’, de The Police, con la que consiguió un espectacular pleno: los cuatro coaches se giraron.

Kelly tuvo así la posibilidad de elegir y decidió comenzar su camino junto a Alejandro Sanz. Sin embargo, su aventura dio un giro después de ser eliminado y conseguir regresar al concurso gracias a El Regreso.

Finalmente entró en el equipo de Laura Pausini y acabó protagonizando una de las remontadas más espectaculares del programa: Kelly se convirtió en el ganador de La Voz 2020 junto a la coach italiana.

Inés Manzano consiguió un pleno cantando ‘Before you go’

Los nervios acompañaron a Inés Manzano cuando pisó por primera vez el escenario de La Voz 2021, pero desaparecieron en cuanto comenzó a cantar.

Su interpretación de ‘Before you go’, de Lewis Capaldi, consiguió que los cuatro coaches se girasen, logrando un pleno en su Audición a ciegas.

Después de escuchar a todos, Inés decidió formar parte del equipo de Pablo Alborán. Juntos llegaron hasta el final de la aventura y se proclamaron ganadores de La Voz 2021, dando además a Pablo Alborán la victoria en su primera edición como coach.

Javier Crespo regresó a La Voz con ‘Manos de tijera’

Después de haber sido finalista de La Voz Kids, Javier Crespo regresó al programa en 2022 dispuesto a demostrar su evolución, esta vez sobre el escenario de La Voz.

Para su Audición a ciegas eligió ‘Manos de tijera’, de Camilo, y consiguió llamar la atención de los coaches desde el primer momento. Antonio Orozco, Laura Pausini y Luis Fonsi se giraron por él, mientras que Orozco decidió bloquear a Pablo López para evitar que pudiera luchar por su voz.

Crespo se marchó al equipo de Orozco con el que se convirtió en el ganador de la edición.

Elsa Tortonda enamoró con ‘Volare’

Elsa Tortonda regresó al universo de La Voz en 2023 dispuesta a demostrar cuánto había crecido desde su paso por La Voz Kids.

Para su Audición a ciegas escogió ‘Volare’, una interpretación llena de sensibilidad con la que consiguió enamorar a Fonsi y Orozco.

Elsa tuvo que tomar entonces una importante decisión y eligió formar parte del equipo de Luis Fonsi. La extremeña fue avanzando fase tras fase hasta que el público la convirtió en ganadora de La Voz 2023 junto a Luis Fonsi.

Manuel Ayra regresó a La Voz con ‘Prometo’

Manuel Ayra conocía muy bien el escenario cuando volvió a La Voz en 2024. Años después de haber sido finalista de La Voz Kids, regresó al formato de adultos dispuesto a conseguir una nueva oportunidad.

Manuel interpretó ‘Prometo’, de Pablo Alborán, y Antonio Orozco fue el único coach que pulsó el botón por él.

Un solo giro fue suficiente para comenzar una historia que terminó de la mejor manera. Orozco confió en Manuel desde su Audición y juntos llegaron hasta la Gran Final, donde Manuel Ayra se proclamó ganador de La Voz 2024 junto a Antonio Orozco.

Antía consiguió la última plaza del equipo de Yatra con ‘Confieso’

Antía llegó en un momento decisivo de las Audiciones a ciegas de La Voz 2025. La gallega interpretó ‘Confieso’, de Kany García, emocionando a los coaches con su sensibilidad.

En aquel momento, Sebastián Yatra era el único coach que todavía tenía una plaza disponible y fue el único que pudo pulsar el botón, convirtiendo a Antía en la última incorporación de su equipo.

Pero su historia en La Voz todavía tenía preparado un giro. Durante los Asaltos, Pablo López robó a Antía y la incorporó a su equipo. Desde entonces, la talent continuó creciendo hasta llegar a la Gran Final y convertirse, gracias a los votos del público, en la ganadora de La Voz 2025 junto a Pablo López.

Siete voces, siete primeras actuaciones y siete caminos muy diferentes hacia la victoria. Desde un único giro hasta conseguir un pleno, sus Audiciones a ciegas fueron solo el comienzo de todo lo que estaba por llegar.

Ahora, una nueva generación de talents está preparada para ocupar ese mismo escenario. ¿Estará entre ellos el próximo ganador de La Voz?