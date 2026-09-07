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María del Monte, tras el robo en la casa de Rocío Osorno: "En ese momento no sientes miedo, sientes pánico"

La influencer Rocío Osorno ha sufrido un robo en su casa mientras ella, su marido y sus hijos estaban dentro. Una situación que María del Monte también sufrió en 2023.

María del Monte

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rocío Osorno, influencer y diseñadora sevillana, ha sufrido este fin de semana un robo en su casa. Dos hombres encapuchados entraron en su vivienda con ella, su marido y sus hijos dentro.

Los ladrones se llevaron sobre todo joyas y quedaron retratados en las cámaras de seguridad de la casa. Una situación que, lamentablemente, María del Monte también sufrió en 2023.

"En ese momento no sientes miedo, sientes pánico", afirma. Tanto es así que nuestra colaboradora ha confesado que aún sigue recibiendo ayuda profesional: "Hay cosas que no terminas de superar".

En el caso de María del Monte, el robo no solo fue un golpe económico, sino también personal, por la supuesta implicación de su sobrino, Antonio Tejado. "Es una cosa que sigo teniendo dentro de mí", señala María del Monte.

Estos robos en casas de famosos se han convertido en escenas cada vez más cotidianas, algo que María del Monte ha querido denunciar públicamente. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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