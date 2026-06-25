Viviana acusa a su exmarido millonario de no mantener a sus hijos: "Estoy sobreviviendo"

Viviana se encuentra en una situación desesperante debido a los presuntos impagos de la manutención de sus dos hijos por parte de su exmarido. La relación terminó el 14 de febrero de 2023 y, desde entonces, el padre de los menores quedó obligado a abonar una pensión de 4.000 euros mensuales por cada hijo. Sin embargo, la separación no se formalizó legalmente hasta 2025, momento en el que dicha cantidad fue reducida a 3.000 euros por hijo.

La protagonista denuncia que su exmarido, a quien señala como millonario y con unos ingresos cercanos a los 80.000 euros mensuales, no se hace cargo económicamente de sus hijos. Según asegura, la deuda acumulada por el impago de las pensiones asciende a unos 200.000 euros.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Justicia, que ha fijado la deuda en 101.640 euros y ha impuesto una condena de nueve meses de prisión por el impago, al considerar que el acusado tenía capacidad económica suficiente para hacer frente a sus obligaciones.

Pese a que Viviana sostiene que él dispone de vehículos de alta gama, propiedades y negocios en México, él solicita la absolución alegando que habría sufrido un importante deterioro económico.

"No te puedo decir que estoy bien, pero sí que estoy sobreviviendo", confiesa Viviana en el plató de Y ahora Sonsoles al hablar de la difícil situación que atraviesa. Además, explica que decidió separarse de su exmarido tras unos hechos por los que él fue condenado.

Según relata, poco después, en mayo de 2023, él se llevó a sus hijos y permaneció diez meses sin que ella pudiera estar con ellos. Ahora, sólo quiere devolverle a sus hijos la vida que antes tenían y lo que les pertenece.

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