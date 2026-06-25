Nacho Gay, sobre el acercamiento entre Gabriela Guillén y Osborne: "Ha cedido en algunas peticiones de Bertín"

Bertín Osborne está pasando por un momento delicado de salud tras haber sufrido una neumonía aguda relacionada con las secuelas del COVID-19, enfermedad que ha vuelto a padecer por segunda vez. Esta complicación le habría provocado inflamación y manchas en el pulmón, dejándole con dificultades para hablar y respirar con normalidad.

"Estoy casi, casi", reconocía el artista ante los micrófonos al reaparecer en un evento donde acudió a recoger un premio de la Fundación Kike Osborne. Con su habitual sentido del humor, Bertín admitía que lo ha pasado mal, aunque aseguraba que ahora se encuentra mejor.

Además, el cantante aprovechó para tener buenas palabras hacia Gabriela Guillén, madre de su hijo David, a quien definió como una mujer trabajadora y discreta. "Se merece que le vaya bien" y "es una chavala estupenda", afirmó con cariño.

Dos años y medio después del nacimiento de su hijo, parece que las aguas entre ellos se han calmado. Gabriela no sólo ha estado pendiente de la salud de Osborne sino que, ya, anteriormente, cedió en algunas peticiones económicas cuando este sufría una crisis económica. Eso podría haber hecho que estrechasen su relación según comenta el colaborador Nacho Gay: "Ha cedido en algunas peticiones de Bertín".

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