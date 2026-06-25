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Pilar Vidal, sobre la polémica de Dani Martín: "Dani es valiente y el que se moja se equivoca"

Dani Martín se ha hecho noticia por llamar "maleducada" en tono irónico a una niña en pleno concierto. Una broma que algunos han criticado duramente.

Pilar Vidal

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dani Martín vuelve a ser noticia por un comentario que hizo en uno de sus conciertos. El artista llamó "maleducada" en tono de broma a una niña de 11 años que le pedía subir a cantar con él en pleno concierto. Este le dijo que "subiría cuando él dijera" y que "las cosas no podían ser cuando ella quisiera".

Pese a que Dani Martín le prometió a la niña que subiría más tarde, finalmente no fue así. Un gesto que la madre de la pequeña lamentó por redes sociales y sobre el que se pronunció en nuestro programa.

Dani Martín

Ante la oleada de críticas, Dani Martín ha pedido perdón por redes sociales. El cantante confesó que lo hizo en un tono "payaso" que adopta cuando sube al escenario y que en ningún momento quiso hacer daño a la pequeña.

Nuestra colaboradora Pilar Vidal se ha pronunciado acerca de la polémica. Esta ha salido en defensa del artista, asegurando que nunca habría hecho ese comentario con mala intención. "Dani es valiente y se moja en todo", afirma Pilar Vidal, "el que se moja, se equivoca". ¡Dale al play para escuchar sus palabras en el vídeo de arriba!

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