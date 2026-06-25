Martín denuncia una posible confusión de pacientes en el hospital tras la muerte de su madre

Martín Girón sospecha que la muerte de su madre, María Vich Serra, está relacionada con una posible confusión de datos con otra paciente y, como consecuencia, con la medicación que se le administró.

La madre de Martín, de 81 años, salió el pasado 8 de junio de la residencia en dirección al hospital de Palma de Mallorca para ser tratada por una subida de azúcar.

Ingresó en el centro hospitalario alrededor de las 11:00 de la mañana, pero no fue hasta las 20:00 horas cuando Martín se dio cuenta de que algo no andaba bien. Al intentar subir documentación a la plataforma de su trabajo para justificar su ausencia, comprobó que la información que aparecía sobre su madre no era correcta. Tras investigar, descubrió que existía otra mujer con el mismo nombre que su madre, aunque nacida en una fecha diferente.

Cuando intentó obtener respuestas, asegura que una de las enfermeras del hospital se lavaron las manos y le retiraron los documentos en los que aparecía la información errónea. Algo especialmente grave, teniendo en cuenta que María ya había recibido la medicación, la cual contenía morfina. Finalmente, su madre falleció al día siguiente, el 9 de junio, sobre las 23:00 horas.

Hoy nos acompaña en plató Martín, que asegura que por fin la familia ha logrado ponerse en contacto tanto con la residencia como con el hospital. Según explica, desde el centro hospitalario mantienen que no se produjo ningún error y le aseguran que está equivocado.

Además, durante el programa ha intervenido en directo Cristina Vich, hija de la otra paciente con la que supuestamente se habría producido la confusión, quien afirma que su madre ni siquiera se encontraba en el hospital esos días.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas