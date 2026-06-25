La familia de la española desaparecida en el terremoto de Venezuela recibe la confirmación de su fallecimiento: "Es fortísimo"

La tragedia atraviesa Venezuela después de que un doble terremoto sacudiera el país ayer sobre las seis de la tarde, hora venezolana. El primer temblor fue de magnitud 7.2 en la escala Richter y, segundos después, llegaba una réplica de 7.5.

El terremoto arrasó con gran parte del país, causando destrozos, derrumbes, más de 160 fallecidos y más de 900 heridos. Unas cifras provisionales, ya que aún no se han recogido los datos de La Guaira, la zona más afectada y declarada "estado de desastre".

Continúan las labores de rescate en Venezuela, ya que hay multitud de desaparecidos que aún buscan por todo el país. Una de las desaparecidas durante varias horas ha sido Alazne, una mujer española que vivía en Venezuela, donde había montado un restaurante de comida vasca.

Durante horas, la familia de Alazne en España ha estado con el corazón en puño, pero finalmente se ha encontrado su cuerpo sin vida. "Es fortísimo", lamenta su prima, María Esther, que tenía esperanza de que hubiera sobrevivido, "lo único que nos queda es intentar ayudar".

Rota de dolor, su familia ha recibido la peor de las confirmaciones. "La naturaleza, de vez en cuando, se subleva", advierte Iñaki, el marido de la prima de la fallecida.

Los venezolanos atraviesan un momento devastador. Unos segundos que han terminado con cientos de vidas y de los que tardarán años en recuperarse.

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