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¿Qué es lo más importante que han aprendido los niños en este año escolar?: "Nada, lo miro todo en Google"

Jimeno vuelve al colegio para preguntarle a los niños por sus grandes lecciones del año. Los pequeños hacen balance de este año escolar a escasos días de comenzar las vacaciones.

Y ahora Son...coles

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Antonio Jimeno llega con su sección de Y ahora Son...Coles en pleno fin de curso. Las clases se llenan de ilusión y de ganas y Jimeno le ha pedido a los niños que hagan un último ejercicio de balance: ¿qué es lo más importante que han aprendido este año?

"He aprendido que soy guapísima", nos cuenta una niña. Otros, sin embargo, destacan que han aprendido lo importante que es el estudio para ganarse la vida: "He aprendido que quiero ser un poco rica".

Los más pequeños se alegran de que lleguen las vacaciones y confiesan que muchas veces no han aprendido demasiado... "No he aprendido nada porque ya sabía todo, lo miro todo en Google", responde uno de los pequeños.

Se acaba el curso y, con él, Jimeno celebra el fin de las clases con los más pequeños y sus divertidas respuestas. ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!

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