Hilaria Baldwin anuncia su regreso a España 5 años después de la polémica sobre sus falsos orígenes españoles: "Es tantear el terreno"

Hilaria Baldwin ha anunciado sus planes de regresar a España este mismo verano. Cinco años después de la enorme indignación que causó al descubrirse que no había nacido en Mallorca sino en Boston, la instructora de fitness se muestra inquebrantable ante el pasado y prepara un viaje familiar de un mes de duración a las Islas Baleares.

Su intención es tantear el terreno de cara al futuro y cambiar su rutina habitual en los Hamptons por la costa mediterránea, donde residen sus padres desde el año 2011.

Alec e Hilaria Baldwin anuncian un reality junto a sus 7 hijos | TLC

De hecho, la propia Hilaria ha detallado cómo plantea esta nueva etapa: "Me voy a llevar a mis hijos a Mallorca para pasar el mes de julio con mi familia. Estoy muy emocionada. Así es como me imagino los veranos de ahora en adelante. Espero que podamos pasar más tiempo allí y... con mi familia, así que ya veremos. Esto es como tantear el terreno y ver cómo sería pasar los veranos allí en lugar de en los Hamptons", explica en exclusiva a Daily Mail.

Este viaje llega en un momento de inflexión para el matrimonio, ya que los Baldwin intentan rehacer su vida vendiendo su lujosa mansión de los Hamptons, la cual ha vuelto a sufrir una drástica rebaja en su precio de mercado.

Hilaria y Alec Baldwin con sus hijos | Getty

Además de las vacaciones, Hilaria celebrará este mes su 14.º aniversario de boda con Alec Baldwin, con quien comparte siete hijos a los que puso nombres españoles.

Al echar la vista atrás sobre la sólida trayectoria de su relación, Hilaria se ha mostrado muy orgullosa de su día a día en común: "Creo que una de las cosas buenas es que llevamos mucho tiempo juntos. Estamos a punto de celebrar nuestro 14.º aniversario de bodas".

De este modo, Hilaria deja claro que busca dejar atrás las polémicas del pasado y redefinir de la mejor manera el futuro de su numerosa familia.