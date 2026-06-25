A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La Chispa'
Más de tres décadas después de la muerte de Camarón, hablamos con la persona que logró enamorarle y que mejor le conocía: 'La Chispa'. ¿Cómo era el artista fuera de los escenarios?
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Camarón es conocido como el rey del flamenco. Con tan solo ocho años, José Monje Cruz comenzó a cantar en un restaurante, pero pronto su voz destacó hasta convertirse en un icono. Sus temas dieron la vuelta al mundo y cambiaron el rumbo del flamenco.
Su muerte en 1992 conmocionó a todo el país. A sus 41 años, Camarón fallecía de un cáncer de pulmón, dejando huérfano por completo al mundo del flamenco y la música.
Hoy, recibimos a Dolores Montoya, 'La Chispa', que viene a hablarnos de su gran historia de amor y de la familia que formó con Camarón. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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